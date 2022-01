Einde Dakar voor Sanders na crash op verbinding voor etappe 7

Daniel Sanders was in de eerste week van de Dakar Rally goed voor overwinningen in de proloog en twee etappes. Ook vrijdag won hij de laatste etappe voor de rustdag waardoor hij zondagochtend als eerste mocht vertrekken. Zover kwam het niet omdat de GasGas-rijder niet kwam opdagen bij de start van de proef, bevestigde de organisatie van de Dakar.

“Daniel Sanders is onderweg naar de start van de proef gecrasht en volgens de eerste berichten heeft hij daarbij zijn linkerarm geblesseerd”, schreef de organisatie in een korte verklaring. “Er is onmiddellijk eerste hulp verleend en hij is overgebracht naar het ziekenhuis.”

Sanders bezette voorafgaand aan de zevende etappe de derde plaats in het klassement. Enkele dagen voor de rustdag kwam Sanders al ten val, waarbij zijn schouder even uit de kom schoot. Deze kon hij destijds zelf terugzetten. Zijn teamgenoot Sam Sunderland gaat aan de leiding in het klassement en werd vrijdag tweede in de ingekorte proef, de Britse coureur mocht de proef openen na het uitvallen van Sanders.

De zevende etappe bij de motoren is reeds begonnen en gaat over 401 kilometer naar Al Dawadimi.