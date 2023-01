Al-Rajhi neemt revanche, zware crashes voor Van Loon en Coronel

Al-Rajhi verspeelde vrijdag zijn tweede plek in het klassement toen hij na 215 kilometer stilviel met een technisch probleem. Het duurde uren voordat de Saudi zijn weg kon vervolgen. Hij reed de etappe uit en kwam met een achterstand van vijf uur aan de finish van de proef. In de zevende etappe ging Al-Rajhi als 58ste van start en noteerde al vroeg in de rit de snelste tijd. Even leek de strijd met Vaidotas Zala nog spannend te worden, maar Al-Rajhi liep in het laatste deel hard uit. Hij kwam met een voorsprong van 8.54 minuten aan de finish. Zala, die eerder in de week al problemen kende en buiten mededinging meedoet, eindigde op de tweede plek.

Guerlain Chicherit kwam als derde aan de meet voor Brian Baragwanath. Henk Lategan, de nieuwe nummer twee in het klassement, werd vijfde voor Mathieu Serradori en Pierre Lachaume. Sébastien Loeb ging als tweede van start in de etappe, drie minuten na Nasser Al-Attiyah. De Qatarese coureur besloot echter geen enkel risico te nemen en zijn voorsprong te verdedigen, hij liet Loeb daarom al vroeg in de etappe aan kop rijden. Het leverde Loeb de achtste plek op voor Zhang Guoyu uit China. Lucas Moraes, de nummer drie uit het algemeen klassement, maakte de top-tien compleet.

Al-Attiyah kwam op 19.12 minuten van de winnaar aan de finish en verloor ten opzichte van Lategan ongeveer 6 minuten. Zijn voorsprong in het klassement is nog altijd ongeveer een uur op zijn Zuid-Afrikaanse teamgenoot.

Mattias Ekström leek in de beginfase ook aan te dringen voor de dagzege, maar viel kort na de tankstop stil door problemen met de wielophanging. Carlos Sainz is bij de Zweed gestopt om te assisteren bij de reparatie, na 244 kilometer kwam Ekström met een achterstand van ruim drie uur door.

Crashes voor Van Loon en Coronel

Erik van Loon heeft de wedstrijd zaterdag verlaten. Hij crashte na zo'n 105 kilometer in de proef, de Toyota Hilux sloeg meerdere keren over de kop. Navigator Sébastien Delaunay was ongedeerd, Van Loon is ter controle meegegaan naar het ziekenhuis. De coureur heeft inmiddels laten weten dat het goed met hem gaat.

Tim en Tom Coronel waren daardoor de snelste Nederlanders in de wedstrijd, maar zij maakten in de slotfase ook wat mee. Op vijf kilometer van de finish zijn de broers Coronel zwaar gecrasht, de auto is daarbij zwaar beschadigd geraakt. Ze bereikten de finish op drie wielen met een achterstand van 1 uur, 10 minuten en 28 minuten. Ze zijn op sleep met Pascal de Baar onderweg naar het servicepunt.

Daar krijgen de teams twee uur de tijd om auto's te servicen. Daarna moeten ze door richting het marathonbivak in Al Duwadimi.

Uitslag: Dakar Rally 2023 - Etappe 7 - Auto's

Pos Nr. Merk Coureur/navigator Team Tijd Verschil 1 202 (SAU) YAZEED AL RAJHI (DEU) DIRK VON ZITZEWITZ OVERDRIVE RACING 03H06'23'' 2 213 (LTU) VAIDOTAS ZALA (PRT) PAULO FIUZA TELTONIKA RACING. 03H 15' 17'' +8'54'' 3 206 (FRA) GUERLAIN CHICHERIT (FRA) ALEX WINOCQ GCK MOTORSPORT 03H 16' 38'' +10'15'' 4 205 (ZAF) GINIEL DE VILLIERS (ZAF) DENNIS MURPHY TOYOTA GAZOO RACING 03H 17' 44'' +11'21'' 5 216 (ZAF) BRIAN BARAGWANATH (ZAF) LEONARD CREMER CENTURY RACING FACTORY TEAM 03H 19' 42'' +13'19'' 6 217 (ZAF) HENK LATEGAN (ZAF) BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING 03H 19' 49'' +13'26'' 7 209 (FRA) MATHIEU SERRADORI (FRA) LOIC MINAUDIER CENTURY RACING FACTORY TEAM 03H 20' 26'' + 14' 03'' 8 223 (FRA) PIERRE LACHAUME (BEL) FRANCOIS BEGUIN MD RALLYE SPORT 03H 22' 28'' +16' 05'' 9 201 (FRA) SEBASTIEN LOEB (BEL) FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 03H 22' 42'' +16' 19'' 10 233 (CHN) GUOYU ZHANG (FRA) JEAN-PIERRE GARCIN BAIC ORV 03H 22' 55'' +16' 32''