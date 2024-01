Een vervelende start van de marathonetappe voorYazeed Al-Rajhi, de klassementsleider bij de auto's in de Dakar Rally 2024. De Saudi was nog maar net onderweg in de 48-uursetappe, toen hij een serieuze crash mee maakte. Zijn Toyota is compleet aan gruzelementen, waardoor de etappe na net iets meer dan 51 kilometer onderbroken is. De coureur en zijn navigator Timo Gottschalk zijn ongeschonden uit de auto gestapt, maar door de vroege crash is de droom van het winnen van de Dakar over.

De dag begon vlekkeloos voor de Saudi. Bij de eerste paar meetpunten kon hij Carlos Sainz sr. goed bijbenen. De crash gooide flink roet in het eten voor Al-Rajhi, maar de ASO biedt de thuisrijder een helpende hand. In overleg met de organisatoren van de rally mag Toyota de wagen terug naar de start slepen om daar de auto te repareren. Mocht het team daarin slagen, dan kan 42-jarige coureur zijn rally vervolgen. Eenmaal aangekomen in het bivak legt Al Rahji uit wat er gebeurde. "We reden over een vlak stuk heen en gingen vol gas. We raakten iets, de auto rolde over de kop en nu is het beschadigd", vertelt een teleurgestelde coureur.

Het is geen unicum in de Dakar-historie dat de ASO met de hand over het hart strijkt, want eerder had Sainz sr. dezelfde hulp gekregen. De Spanjaard crashte in een soortgelijke situatie, werd in het startgebied weer opgelapt en kon zijn rally vervolgen. Dat deed de vader van de Formule 1-coureur met dezelfde naam met verve, want hij won nog een aantal etappes. Met het wegvallen van Al-Rajhi is het nota bene Sainz sr. die de virtuele leiding in het klassement overneemt.

De Audi's zijn sowieso ijzersterk aan de grootste uitdaging van de Dakar van 2024 begonnen. Bij de eerste meetpunten bezetten de auto's van het Duitse merk de top-drie, met Mattias Ekström en Stéphane Peterhansel achter Sainz sr. Nasser Al-Attiyah won gisteren nog de etappe, maar verliest voorlopig flink wat minuten.