De schrik zit er na de vierde etappe van de Dakar Rally goed in bij Yazeed Al-Rajhi. De Toyota-man was in de special stage van dinsdag razendsnel bezig en noteerde een tweede tijd, maar het had niet veel gescheeld of de Saudi had veel tijd verloren. De coureur kwam namelijk in de duinenpartij aan het einde van de etappe bijna in botsing met een fan, die bijna op de ideale lijn in de woestijn stond. Voor Al-Rajhi stond de leiding in het klassement op het spel terwijl de toeschouwer haast zijn leven op het spel zette.

De coureur had op zijn sociale media een video gepost en met vertaling van Arabisch naar Engels door een teamlid van Nasser Al-Attiyah aan Motorsport.com werd duidelijk wat Al-Rahji vertelde. De thuisrijder roept de fans op om een veilige marge te houden voor de auto's, omdat de snelheden door de duinen harder zijn dan het lijkt. Een officieel teamlid van Toyota bevestigt dat dit incident in de vierde etappe plaats heeft gevonden.

In de video haalt Al-Rahji ook het incident tijdens de eerste etappe van de Dakar van dit jaar aan, waarin Lionel Baud na een paar honderd meter al een slecht oplettende fotograaf aanreed. Dat liep zonder levensbedreigende verwondingen af, maar het liet wel zien dat tijdens de rally een ongeluk in een klein hoekje zit. Ook noemt de Saudi een incident uit 2016, waarbij een fan ook niet goed oplette en werd aangereden. In dat geval kwam de toeschouwer zelfs om het leven. Al-Rahji besluit zijn betoog in de video met een oproep aan de fans om hun verantwoordelijkheid te nemen en op veilige afstand te blijven tijdens deze rally, of welke rally dan ook.

Na afloop van de etappe werd de wedstrijdleiding gevraagd naar het incident, maar zij waren niet op de hoogte van de gebeurtenissen onderweg.