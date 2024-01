De coureurs maken zich na een korte proloog op voor een lange eerste etappe. Nadat Lionel Baud in de Toyota het parcours op werd gestuurd ging het echter goed mis. De Fransman kwam met zijn auto in aanraking met een toeschouwer, die daarbij gewond raakte. De toeschouwer is ondertussen naar het ziekenhuis afgevoerd om geholpen te worden aan zijn verwondingen. Het is nog niets bekend over de ernst van de verwondingen.

Het is duidelijk dat Baud geschrokken is van het incident, zijn tijden zijn zover niet goed genoeg om in de top-tien van het klassement te blijven. Dat is mede vanwege het feit dat de Toyota-coureur na het incident terugkeerde in de veronderstelling dat hij opnieuw mocht beginnen aan de etappe. Het is niet bekend of de ASO daar in mee gaat, in de live timing staat de rijder die samen met zijn dochter meedoet aan de race bij het eerste waypoint al bijna een kwartier achter op de voorlopig (10 uur) snelste tijd van Stéphane Peterhansel. Het laatste woord is over dit incident dus nog niet gesproken.

Door het incident werd de start voor het vervolg van de coureurs een uur uitgesteld. Ondertussen zijn de eerste deelnemers al door het Arabische zand aan het stuiven. Het was sowieso een chaos bij de start, de Zuid-Afrikaan Brian Baragwanath moest als eerste uit de startblokken, maar kwam te laat aan. Daardoor kreeg Baud de eerste startplek in de schoot geworpen. Baragwanath is ondertussen ook onderweg.