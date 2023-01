Broers Coronel rollen meerdere keren: “Er kwam geen einde aan”

“Er kwam geen einde aan, we bleven maar rollen”, zegt Tom Coronel in een eerste reactie na de etappe. “Vier, vijf, zes keer? Ik weet het niet.” Een zandheuvel op vijf kilometer van de finish was de boosdoener van een klapper met grote schade ten gevolg. De Century had na de crash nog maar drie wielen, maar de broers Coronel bleven ongedeerd.

“De Dakar is de Dakar, onverbiddelijk”, vult Tim Coronel aan. “Het was een zandbultje van niks. We reden 160, 170 en werden gelanceerd.” Het duo bracht de wagen op drie wielen aan de finish met ruim een uur tijdverlies. Vanaf daar nam Riwald-coureur Pascal de Baar ze mee op sleep richting het servicepark. Het team kreeg daar twee uur de tijd om de auto te repareren. Daarna moest de reis naar het marathonbivak in Al Duwadimi beginnen. De deelnemers brengen daar de nacht van zaterdag op zondag door zonder hun serviceteams.

Update 18.38u: Na overleg mag de equipe Coronel toch hun weg vervolgen in de rally. Ze hebben een fikse tijdstraf gekregen, naar verluidt vanwege het feit dat ze op drie wielen op de openbare weg gereden hebben. Ze hebben in de uitslag van de rit de maximale tijdstraf van tien uur gekregen. De auto is voldoende opgelapt en de broers gaan richting het marathonbivak om vanaf daar morgen de rally te vervolgen.

Van Loon: “Dit was de zwaarste crash uit mijn loopbaan”

Eerder op de dag ging het al mis voor Erik van Loon. De beste Nederlander uit het klassement schreef zijn Toyota Hilux volledig af. “Het was de zwaarste crash die ik heb meegemaakt,” vertelt Van Loon. Na zijn crash werd hij overgebracht naar het ziekenhuis, maar hij is in orde. “In het roadbook stond dat we over een slecht pad moesten. Vervolgens stond er een situatie met twee [uitroeptekens] gevaar, maar die zie ik te laat en ik ga er vol in. Een hele nare crash over de stenen, met deze snelheden had hier een drie [uitroeptekens] gevaar moeten staan. De auto is compleet afgeschreven. Gelukkig hebben Sébastien en ik niks en komen we zonder kleerscheuren hieruit.”

Na een wisselvallige eerste paar dagen was Van Loon goed op stoom en lag hij op koers voor de top-tien. De strijd is nu echter voorbij. “Gezien wat er allemaal gebeurd is vandaag en eerder had er voor ons zeker een top tien klassering ingezeten deze Dakar, maar helaas mag het niet zo zijn. Ik ben heel erg trots op Anja en dat ze gewoon aan de finish komt en zich niet gek heeft laten maken.”

Anja, de partner van Erik van Loon, rijdt de Dakar Rally voor het eerst in de T4-klasse.