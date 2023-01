Al-Attiyah zegeviert op rampzalige Dakar-dag voor Audi

Aan het begin van de middag kwam het bericht dat Stéphane Peterhansel zwaar gecrasht was. Hij viel ter plekke uit omdat navigator Edouard Boulanger met rugklachten naar het ziekenhuis vervoerd is. Even later crashte Carlos Sainz op hetzelfde punt. Hij is nog altijd bezig met reparaties en het is nog maar de vraag of hij de finish haalt. Tot overmaat van ramp kwam ook Yazeed Al-Rajhi tot stilstand. Hij viel na 215 kilometer stil met ophangingsproblemen.

Al-Attiyah trok zich er bitter weinig van aan en kwam na 3 uur, 13 minuten en 12 seconden als dagwinnaar aan de finish van de ingekorte zesde etappe. Hij eindigde 3.29 minuten voor Sébastien Loeb, die aan het begin van de week al uitgeschakeld werd voor het klassement. Henk Lategan finishte als derde en is de nieuwe nummer twee in het klassement. Hij staat in de officiële stand op 1 uur, 6 minuten en 50 seconden van Al-Attiyah.

Guerlain Chicherit werd vierde in de etappe van vrijdag, net voor Vaidotas Zala. Lucas Moraes is de revelatie van deze Dakar Rally. De Braziliaanse debutant heeft een kersvers Red Bull-contract getekend en werd vrijdag zesde. Hij is door alle hectiek vooraan opgeklommen tot de derde plek in het klassement.

Na het tijdverlies van donderdag moest er flink gesleuteld worden aan de Toyota Hilux van Erik van Loon. De eigenaar van het vleesverwerkingsbedrijf begon vrijdag op de 26ste plek aan de etappe en kwam als elfde aan de finish. Hij verloor 18.58 minuten op Al-Attiyah.

Tim en Tom Coronel lagen op koers voor een plek in de top-25, maar stonden in de slotfase van de etappe nog even stil. Daarmee verloren ze zo'n twintig minuten extra. op 44.40 minuten achterstand van Al-Attiyah haalden ze de finish.

Dit bericht wordt aangevuld.