WTCR Suzuka: Langeveld pakt eerste podium, Guerrieri zegeviert

Langeveld is dit hele weekend al competitief op de omloop waar de Formule 1-mannen twee weken geleden nog hun kunsten mochten vertonen. Hij topte de eerste vrije training en mocht naast Guerrieri vanaf de eerste startrij vertrekken. Dit was overigens deels te danken aan gridstraffen voor Honda-coureurs Tiago Monteiro en Nestor Girolami, Langeveld schoof met andere woorden twee plekjes op, na zich als vierde te hebben gekwalificeerd.

In de openingsfase schoof hij nogmaals op, inderdaad naar de leiding. Na een gevecht met Guerrieri en Frederic Vervisch kwam hij als winnaar uit de bus. De Nederland dook zodoende als eerste man de befaamde Esses in. Een overwinning bleek in het restant teveel gevraagd, Guerrieri sloeg een ronde later namelijk alweer terug. De Argentijn gaf de leiding vervolgens ook niet meer uit handen en reed dus naar winst. Dit deed echter niets meer af aan de prestatie van Langeveld. De Audi-coureur kon Guerrieri goed volgen en reed soeverein naar zijn eerste WTCR-podium. Monteiro legde achter hem uiteindelijk beslag op de laatste podiumplek.

De andere Nederlanders verging het iets minder in Japan, zij kwamen de eerste race niet zonder slag of stoot door. Zo maakte Tom Coronel getuige de bovenstaande beelden een kortstondig uitstapje door het grind, naar eigen zeggen om zich alvast op Dakar 2020 voor te bereiden. De Cupra-coureur haalde de eindstreep uiteindelijk nog wel, als zeventiende. Coronel eindigde daarmee drie posities achter Nicky Catsburg, die evenmin een vlekkeloze race kende. De Hyundai-piloot kende al een tegenvallende kwalificatie en kwam tijdens de eerste race in aanvaring met Andy Priaulx. De Brit remde eerder dan Catsburg, waardoor de man uit Amersfoort hem van achteren raakte. Catsburg kon zijn weg vervolgen en raapte nog twee puntjes op, Priaulx was meteen klaar en maakte zijn frustraties meermaals kenbaar. Het incident wordt overigens nog wel onderzocht.

WTCR Suzuka Race 1 - volledige uitslag: