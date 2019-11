Catsburg countert Priaulx: “Propaganda-achtige video’s leken bewuste actie”

Na het incident tussen mij en Andy Priaulx in de eerste race op Suzuka is er veel gezegd en geschreven door Andy en zijn team Cyan. Mijn team en ik kozen ervoor om ons te focussen op de overige races en ons niet te mengen in de online beschuldigingen. Het leek met hun propaganda-achtige video’s direct na de race bijna wel een bewuste tactische campagne tegen mij en mijn team c.q. Hyundai. De pr-video kwam zo snel en zat zo gepolijst in elkaar dat het bijna leek alsof ze dit op voorhand al hadden voorbereid.

De agressieve reactie van Andy en zijn team ging veel te ver. Ze gebruikten zinsneden als “Marshals hadden kunnen omkomen”, “Hij moet voor de rest van het seizoen geschorst worden” en “Hij gebruikte zijn wagen met opzet als wapen”. Het was duidelijk te zien dat Andy extreem vroeg remde, waarbij hij zelf aangaf “buiten de ideale lijn” te rijden. Een ronde eerder probeerde ik hem op hetzelfde punt in te halen en toen lukte het hem wel om op het normale rempunt te remmen. We hebben alle data, video en beelden bestudeerd en voor ons is vrij duidelijk wat er gebeurd is. Dergelijke zaken zijn altijd te betwisten. Misschien had ik het moeten zien aankomen en er op een betere manier op moeten anticiperen. Maar zoals Andy tijdens de meeting met de stewards tegen me zei: “Ik ben drievoudig wereldkampioen en jij niet”, lijkt het alsof mijn mening niet relevant is.

De manier waarop zij de boordradio van mijn teamgenoot Norbi Michelisz gebruiken, waarin hij aangeeft het verstandig te vinden van positie te wisselen, wordt neergezet als bewijs. Het enige dat dit bewijst, is dat Norbi en BRC slim zijn wanneer het aankomt op het winnen van een titel want het inhalen van Andy Priaulx is zeker niet zo gemakkelijk als men denkt. Ditzelfde gebeurde in China tussen Norbi en, verrassing, Andy Priaulx.

Geen bewuste actie

Voor de duidelijkheid: er is mij nooit gevraagd om Andy of een van zijn teamgenoten bewust van de baan te rijden. Ik zou dat sowieso nooit doen. Ik begrijp de reactie van Andy direct na de race wel enigszins. Hij werd kort daarvoor met 230 kilometer per uur geraakt en klapte hard in de banden. Om eerlijk te zijn denk ik dat alles wat erna gezegd is voortkomt uit een vuurgevecht waarbij zijn team mijn team en fabrikant in diskrediet probeert te brengen om een of ander politiek voordeel te behalen. Ik vind Andy een prima kerel, niet omdat hij drievoudig wereldkampioen is maar omdat hij een aardige vent is. Ik hoop dat we snel weer met elkaar door een deur kunnen als alles weer wat bekoeld is.

Sportieve groet,

Nicky Catsburg