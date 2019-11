WTCR Suzuka: Michelisz en Kristoffersson zegevieren op zondag

Michelisz had het aan het begin van de tweede WTCR-race op het Japanse circuit aan de stok met Rob Huff. De Hongaarse rijder verdedigde redelijk agressief en kreeg daarvoor een waarschuwing, maar Huff had geen kans om nog terug te slaan. Uiteindelijk werd hij op twee tienden van een seconde tweede. Gabriele Tarquini eindigde op de derde plaats voor Kevin Ceccon en Thed Björk.

In de derde race van de dag ging de overwinning naar Kristoffersson. De Zweed verloor de leiding in de derde race bij de start aan Monteiro, maar wist zich in het vervolg van de race terug te knokken en pakte zo de overwinning. Monteiro viel na de Safety Car terug en eindigde op de vierde plaats, hij moest Esteban Guerrieri en Kevin Ceccon voor zich dulden. Thed Björk maakte de top-vijf compleet.

Geen succes voor de Nederlanders

Nicky Catsburg was zaterdag de hoofdpersoon in controverse met Andy Priaulx, maar de coureur uit Amersfoort pakte de draad zondag gewoon weer op. Tijdens de tweede race kwam hij niet verder dan de achttiende plaats, in het slotstuk van de dag werd Catsburg elfde.

Na een goede prestatie op zaterdag wist Niels Langeveld het op zondag geen vervolg te geven. De Audi-coureur viel in de eerste race van de dag uit en moest zes ronden voor het einde van de laatste race opnieuw opgeven. Tom Coronel was betrokken bij een crash in de tweede race nadat hij in de race eerder op de dag al niet verder kwam dan de 22ste plaats.

Uitslag WTCR Suzuka - Race 2

Uitslag WTCR Suzuka - Race 3