Video: Catsburg en Priaulx in de clinch tijdens WTCR Japan

Catsburg en Priaulx kregen heibel aan het einde van de eerste race op Suzuka. Catsburg werd net doorgelaten door Hyundai-teamgenoot Norbert Michelisz, die voor de titel strijdt, en kon zo de jacht inzetten op Priaulx voor de dertiende positie. In de eerste bocht probeerde Catsburg de Brit te passeren, maar de twee maakten contact. Priaulx schoof van de baan en was bijzonder kwaad op Catsburg.

"Dat was compleet bewust om van positie te wisselen en me dan van de baan te rijden", fulmineerde Priaulx, die de Nederlander een ronde later langs de kant van de baan begroette met twee middenvingers. "Dat was het meest onsportieve dat ik ooit in mijn leven heb gezien. Hij gebruikte zijn wagen als een wapen. Dat is supergevaarlijk. Als fabrieksrijder zou je zo'n voorbeeld niet mogen stellen voor jonge rijders. Hij zou voor de rest van het seizoen uitgesloten moeten worden."

Catsburg had een heel andere mening over de feiten. Hij gaf Priaulx de schuld omdat die tijdens het remmen naar binnen kneep. "Hij bewoog tijdens het remmen en remde ook nog eens veel te vroeg", stelde Catsburg. "Natuurlijk lijkt het alsof ik heb van de baan heb geknald, maar ik kan niet anticiperen dat een rijder zoiets doet. Het is jammer dat hij in de muur is gegaan, dat wil je niet. Zeker Andy niet, want hij is een goede gozer en ik snap dat hij heel kwaad is. Maar uiteindelijk vind ik dat het zijn fout is."

In gesprek met Motorsport.com kwam Priaulx terug op zijn beweging tijdens het remmen. "Er was niets mis mee. Het was een trage beweging naar de rechterkant om mijn positie te verdedigen, wat je ook mag doen: één beweging van richting. Ik kwam progressief naar de binnenkant en zodra ik begon te remmen, werd ik rond getikt. Wanneer je van de ideale lijn afgaat moet je natuurlijk vroeger remmen dan anders, dat moest hij dus ook doen."

De stewards gaven Catsburg uiteindelijk een tijdstraf van dertig seconden, zodat hij als 23ste werd geklasseerd. Priaulx kreeg ook een straf. Hij moest tien plaatsen achteruit op de startgrid voor de tweede race en kreeg een boete van duizend euro voor zijn handgebaren na het incident.

Catsburg en Priaulx leggen elk hun visie uit

Volledige hoogtepunten van de eerste WTCR Race op Suzuka