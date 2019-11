WTCR Suzuka: Poles voor Monteiro en Kristoffersson

Monteiro beleefde tijdens de vorige ronde in Ningbo nog een zware crash waardoor zijn Honda Civic Type R volledig opnieuw opgebouwd moest worden. Dat weerhield hem er niet van om op de verkorte omloop van Suzuka onder natte en listige omstandigheden de pole te pakken. Met zijn 59.713 was hij net wat sneller dan merkgenoten Esteban Guerrieri en Nestor Girolami. De twee Argentijnen bleven de sterk rijdende Niels Langeveld voor. De Audi-rijder topte eerder op de dag de eerste training en zat er ook in de eerste kwalificatie goed bij.

Uitslag eerste kwalificatie WTCR Suzuka:

De omstandigheden waren tijdens de tweede kwalificatie een stuk beter, al had een aantal rijders nog steeds moeite om de wagen op het asfalt te houden. Kristoffersson noteerde in Q2 de vierde tijd maar zijn 59.627 in de shootout bleek ongenaakbaar. Monteiro kwam nog binnen twee tienden maar moest de pole aan de Zweed laten. Mikel Azcona en Guerrieri noteerden de derde en vierde tijd, voor Andy Priaulx. De Brit ging in de laatste bocht veel te wijd en verspeelde daarmee zijn kansen.

Titelkandidaat Guerrieri verdiende zes punten met zijn kwalificatieresultaten en staat daardoor op slechts negen punten achter leider Norbert Michelisz. De Hyundai-rijder start de reversed grid-race echter wel vanaf pole-position. Hij deelt voor die race de eerste rij met Rob Huff. Thed Bjork, Kevin Ceccon en regerend kampioen Gabriele Tarquini eindigden in Q2 als zesde, zevende en achtste. De andere titelkandidaat Yvan Muller beleefde een dag om snel te vergeten. Hij ging in de eerste kwalificatie van de baan en start daardoor als 27e, in de tweede sessie kwam hij niet verder dan P17.

Nicky Catsburg en Tom Coronel kenden eveneens geen vlekkeloze dag. Eerstgenoemde begint de eerste race als zeventiende en kwam in de tweede sessie niet verder dan P19. Coronel eindigde op zijn geliefde Suzuka na twee lastige sessies als 28e en 29e. Niels Langeveld moest in de tweede kwalificatie genoegen nemen met de 25e stek.

Uitslag tweede kwalificatie WTCR Suzuka: