Van der Mark na openingsweekend: "Teveden met het tempo"

Yamaha-rijder Michael van der Mark zit met gemende gevoelens na het openingsweekend van de World Superbikes in het Australische Phillip Island. Van der Mark strandde twee keer net naast het podium in de hoofdraces en pakte een vijfde plek in de Superpole race. Na zijn vierde plek op zaterdag begon hij zondag niet met het beste gevoel aan de korte Superpole-wedstrijd. "Het was een rare dag. 's Ochtends had ik in de Superpole-race niet echt het vertrouwen of het gevoel met de motor dat ik zaterdag wel had", liet de Nederlander weten. "Het waren dus tien lastige ronden. Ik was er echt ontevreden over, want zaterdag ging alles zo goed en had ik gewoon pech in de laatste ronde [om een podium te kunnen pakken]."

In de afsluitende derde wedstrijd verliep het beter voor Van der Mark, maar had hij aan het einde geen antwoord op de versnelling van zijn directe tegenstanders. "Voor de laatste race vonden we een oplossing met de afstelling en nam ik een heel goed start. Mijn plannetje werkte perfect. We planden om niet te leiding te nemen en zo het tempo een beetje te laten zakken om de band te sparen. Dat ging goed tot de mannen rondom mij twee ronden voor het einde begonnen te pushen. Ik deed dat ook, maar ik had gewoon niet genoeg grip om weer aan te vallen. Dat is jammer, maar ik denk dat we tevreden moeten zijn met het tempo dat we hadden en met hoe snel we vanaf het eerste moment op dit circuit zijn geweest."