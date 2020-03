WSBK Phillip Island: Lowes klopt Rea in laatste race

Lowes, die deze winter overstapte van Yamaha naar Kawasaki, passeerde Rea in de voorlaatste ronde en hield de vijfvoudige kampioen nipt af. Na een spannende slotsprint kwam Lowes met een voorsprong van 0.037 over de streep.

Rea controleerde het grootste deel van de race over 22 ronden, al verloor hij even de leiding aan Yamaha-man Michael van der Mark in de eerste ronde. Tussen ronde 10 en 15 veranderde de leiding nog meer van eigenaar, dankzij een sterk opzettende Loris Baz op de Ten Kate Yamaha. Toen de Fransman wijd ging kreeg Rea weer de controle over de race.

Lowes en Van der Mark kwamen echter aansluiten in de voorlaatste ronde. Beide rijders passeerden Rea bij het ingaan van de eerste bocht, maar Rea ging meteen weer aan de Nederlander voorbij. Lowes had daardoor echter een klein kloofje gekregen en dat bleek genoeg om de zege te pakken. Rea kwam niet meer over Engelsman heen.

Van der Mark viel nog net van het podium door de oprukkende Ducati van Scott Redding. Chaz Davies (Ducati) was vijfde voor Honda-man Alvaro Bautista en rookie Maximilian Schieb (Orelac Kawasaki). Baz was achtste nadat hij moest uitwijken voor de nukkige Yamaha van Toprak Razgatlioglu, die de strijd moest staken. Sandro Cortese (Pedercini Kawasaki) en Tom Sykes (BMW) maakten de top-tien vol.

Superpole: Rea wint

Rea won eerder de Superpole-race met een bijzonder kleine voorsprong op Razgatlioglu en Redding. Van der Mark werd in de race vijfde na Lowes. Lowes vertrekt uit het openingsweekend als leider. Van der Mark is vijfde in de stand.

Uitslag Race 2: