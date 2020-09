Rea domineert in Barcelona, Van der Mark vierde in eerste race

Vanaf pole-position reed de Kawasaki-kopman vanaf de start weg. Na twintig ronden kwam hij met een voorsprong van 2.6 seconden op Scott Redding aan de finish. Rea heeft daardoor een voorsprong van 42 punten ten opzichte van de Ducati-man met nog acht races te gaan.

Terwijl Rea aan de horizon verdween, maakte Redding een sterke start door vanaf de zevende plaats op te stomen naar P2 aan het eind van de eerste ronde. Hij moest in de eerste helft van de race wel afrekenen met satellietrijder Michael Ruben Rinaldi. Na een kort duel was de ban bij Rinaldi gebroken en hij zakte gedurende het tweede deel van de race steeds verder weg.

Chaz Davies kreeg daardoor kans om de derde plaats over te nemen. De Ducati-coureur kwam vanaf de elfde startplek en nam Rinaldi met nog vier ronden te gaan te grazen. Hij werd derde. Michael van der Mark was de beste Yamaha-rijder op de vierde plaats. Aan het begin van de race had hij een duel met teamgenoot Toprak Razgatlioglu waardoor beiden wat tijd verloren. Waar de Turk niet verder kwam dan P6, wist Van der Mark als vierde te eindigen. Alvaro Bautista kwam tussen de Yamaha-kompanen als vijfde aan de finish.

Achter Rinaldi eindigde Garrett Gerloff als achtste voor Alex Lowes en Leon Haslam. Wildcardrijder Jonas Folger eindigde als twaalfde nadat hij op enig moment in de top-tien reed.

BMW-rijder Tom Sykes haalde de finish van de race niet.

Uitslag WK Superbikes Barcelona - Race 1