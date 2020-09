Van der Mark wint Superpole-race op Circuit de Barcelona-Catalunya

De overwinning voor Van der Mark is zijn eerste van dit seizoen en zijn vierde in totaal in het WK Superbikes. Door zijn zege staat de coureur uit Rotterdammer vierde in het kampioenschap.

Van der Mark was de race vanaf de vierde plaats gestart, maar wist al direct op te stomen naar de tweede plek achter klassementsleider Rea. Het duo werd in de derde ronde voorbijgestoken door Alvaro Bautista, maar diens leiding duurde niet lang. De Spanjaard verloor in bocht 4 van het Circuit de Barcelona-Catalunya de controle over zijn machine, vloog door de lucht en moest de race staken.

Van der Mark profiteerde direct van de situatie, stoof Rea voorbij en pakte zo de leiding in de wedstrijd. In het vervolg van de race over tien ronden bouwde de 27-jarige coureur zijn voorsprong gestaag uit. Rea finishte uiteindelijk op ruim twee seconden achterstand als tweede terwijl de Fransman Baz van het Nederlandse Ten Kate Yahama-team derde werd.

Toprak Razgatlıoğlu verscheen niet aan de start. De Turkse coureur ging in de warm-up voorafgaand aan de race hard onderuit en werd met letsel aan het rechterbeen en zijn ribben overgebracht naar het ziekenhuis.

Volledige uitslag Superpole-race - Barcelona