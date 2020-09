Rea doorbreekt Yamaha-dominantie en pakt pole in Barcelona

Het was zaterdagochtend nat in Barcelona, maar tegen de tijd dat de WSBK-matadoren in actie moesten komen voor de Superpole was het weer droog. Op de kwalificatie-band noteerde Jonathan Rea een 1.41.619 en was daarmee iets meer dan een tiende sneller dan Razgatlioglu, de snelste Yamaha-man.

Alvaro Bautista bezorgde Honda een klein succesje door de derde tijd te noteren. Tom Sykes werd vierde, waardoor de BMW ook in de top-vier stond. Michael van der Mark liet in zijn snelste ronde drie tienden liggen op Rea en moest genoegen nemen met de vijfde plaats.

Michael Ruben Rinaldi, eerder dit jaar nog racewinnaar, was de snelste van de Ducati’s op de zesde plaats voor Scott Redding. Alex Lowes eindigde op de achtste plaats voor Ten Kate Yamaha-coureur Loris Baz. Leon Haslam maakte de top-tien compleet.

Voormalig Yamaha MotoGP-coureur Jonas Folger maakt dit weekend zijn entree in de WSBK-paddock, hij heeft een wildcard. De MGM Racing-coureur reed echter geen tijd in de sessie van zaterdagochtend.

De eerste WSBK-race van het weekend begint zaterdagmiddag om 14.00 uur.

Uitslag WK Superbikes Barcelona - Superpole