Vijfvoudig WSBK-kampioen Rea tekent nieuw contract bij Kawasaki

Na zijn overstap van Ten Kate Honda naar Kawasaki Racing Team heeft Rea zich in de afgelopen vijf jaar onderscheiden tot een van de beste Superbike-coureurs uit de geschiedenis. De coureur uit Noord-Ierland won vijf wereldtitels en heeft inmiddels 89 overwinningen op zijn naam staan. Donderdag bevestigde Kawasaki dat de coureur een nieuw ‘meerjarig’ contract heeft getekend, het is niet duidelijk voor hoeveel jaar hij precies heeft bijgetekend.

“Ik ben blij met mijn nieuwe contract bij Kawasaki en KRT”, zei Rea. “Wat we tot nu toe samen bereikt hebben is fantastisch. De basis van ons succes komt door het geweldige team en de motor, de Ninja ZX-10RR. Ik blijf samen met mijn crew hard werken om ook in de toekomst succesvol te zijn. De afgelopen periode zonder races hebben mijn motivatie om te winnen versterkt en ik hoop beter te worden met deze motor. Niemand staat stil en ook wij moeten ons blijven verbeteren. We kunnen ons nu volledig focussen op het huidige seizoen, dat binnenkort weer van start zal gaan.”

Na de eerste ronde van het kampioenschap staat Rea op de vierde plaats in het kampioenschap. In Australië schreef Rea de Superpole-race op zijn naam, in de tweede hoofdrace op zondag eindigde hij als tweede. Teamgenoot Alex Lowes tekende eerder al een nieuw contract bij Kawasaki. De voormalig Yamaha-rijder schreef de tweede race op Phillip Island op zijn naam en staat aan de leiding in het kampioenschap.

De herstart van het WSBK-seizoen staat gepland voor 2 augustus op het circuit van Jerez.