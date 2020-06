WK Superbikes presenteert aangepaste kalender

Kort na de openingswedstrijd op Phillip Island kwam het WK Superbikes net als de andere vormen van motorsport tot stilstand door het coronavirus. In navolging van de MotoGP heeft de WSBK-organisatie een kalender opgemaakt met zeven evenementen die voornamelijk in Europa plaatsvinden. De hervatting van het seizoen vindt zoals verwacht plaats in Jerez, een week na de tweede MotoGP-race op het Circuito de Jerez – Angel Nieto.

Een week later trekt men naar Portugal waarna nog eens drie achtereenvolgende wedstrijden op Spaanse bodem verreden worden. MotorLand Aragon is gastheer tijdens twee van drie raceweekenden, de derde wordt verreden in Barcelona. Begin oktober volgt dan de wedstrijd op Magny-Cours. Het is de laatste ronde die op dit moment bevestigd is, maar het WK Superbikes houdt er rekening mee dat er daarna ook nog elders gereden kan worden.

Onder voorbehoud heeft men de races in San Juan, Argentinië (9-11 oktober) en Misano, Italië (6-8 november) opgenomen op de kalender. Bovendien staan er nog drie raceweekenden op de kalender waarvan nog niet duidelijk is of er nog gereden kan worden dit seizoen. Een van de locaties is het TT Circuit in Assen. De Nederlandse WSBK-ronde werd al twee keer verplaatst. Aanvankelijk zou het evenement in april gehouden worden, na de verplaatsing doelde men op een weekend in augustus. Toen ook dat geen realistische optie bleek, is het raceweekend op de lange baan geschoven. Ook het Engelse Donington Park en Losail Circuit in Qatar staan in dezelfde hoedanigheid op de kalender.

De terugkeer van het kampioenschap wordt in eerste instantie achter gesloten deuren afgewerkt.

Aangepaste kalender WK Superbikes 2020