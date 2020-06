Miljoenenverlies voor TT Circuit Assen door corona

Vanwege de uitbraak van het coronavirus moesten bijna alle grote publieksevenementen afgelast worden. De 90ste editie van de TT van Assen kon niet doorgaan, het Britse Superbike-kampioenschap slaat de oversteek voor een jaar over en het is ook nog onzeker of het WK Superbikes wel door kan gaan. Dat laatste kampioenschap zou in april al naar Assen komen, maar is inmiddels twee keer uitgesteld. Het WSBK heeft de data voor de eerste wedstrijden geprikt, het is niet duidelijk of Assen alsnog een plek krijgt. Daarnaast zijn er nog tal van andere grote evenementen die dit jaar niet door konden gaan.

Dat corona nu een streep door de actie zet is een grote strop voor het circuit. Zeker omdat er de afgelopen winter flink geïnvesteerd werd in het circuit. Er werd een volledig nieuwe asfaltlaag aangebracht op het circuit, er werden digitale borden aangekocht zodat marshals op rustigere dagen niet paraat hoeven te staan. In totaal werd er zo’n drie miljoen euro geïnvesteerd, maar het is uitgesloten dat die investering dit seizoen nog terugkomt met het organiseren van grote evenementen.

Normaal gesproken komen er jaarlijks meer dan een half miljoen bezoekers naar het TT Circuit, maar nu blijft de teller naar verwachting net boven de 100.000 steken. Dat is een flinke aderlating, stelt TT-voorzitter Bos vast in gesprek met RTV Drenthe: "Dat zijn we hier natuurlijk niet gewend. Gelukkig komt de continuïteit niet in gevaar. Het circuit kan dit soort verliezen dragen. Maar ik zeg er wel bij: als dit volgend jaar nog een keer gebeurt, dan gaan we het lastig krijgen. Dan zullen we een financiële uitdaging krijgen om dat voor elkaar te boksen. Je gaat eigenlijk vijf jaar terug in de tijd en dat is zonde."

Tot 1 september is het uitgesloten dat er publiek naar het TT Circuit kan komen, maar de DTM komt in september nog wel naar het circuit. Promotor Lee van Dam liet eerder in gesprek met Motorsport.com weten dat hij hoopt dat er dan ook publiek bij kan zijn.