Verrassing: Van der Mark vertrekt na dit seizoen bij Yamaha

“Yamaha en Michael van der Mark gaan ieder hun eigen weg aan het eind van het FIM World Superbike-kampioenschap in 2020, de 27-jarige Nederlander kiest voor een nieuwe uitdaging in 2021”, laat men in het statement weten. Van der Mark behaalde met Yamaha zijn grootste successen in het WK Superbikes, waaronder drie overwinningen. In 2018 eindigde op hij de derde plaats in de WK-stand, vorig seizoen naderde Van der Mark die positie ook. Een blessure na een crash op het circuit van Misano zorgde er echter voor dat de Rotterdammer daar niet aan toe kwam. Hij eindigde op de vierde plaats

Het is nog niet duidelijk waar Van der Mark zijn heil volgend jaar gaat zoeken, maar een overstap naar een rivaliserende renstal in het WK Superbikes lijkt voor de hand te liggen. Bij Kawasaki zijn de zitjes voor volgend seizoen reeds gevuld met Alex Lowes en Jonathan Rea, bij de andere teams (Honda, Ducati en BMW) zijn de rijders voor volgend seizoen nog niet vastgelegd. Bij Ducati hield men rekening met de komst van MotoGP-rijder Danilo Petrucci, maar de Italiaan koos ervoor zijn carrière te vervolgen in de MotoGP. Honda haalde Alvaro Bautista voor dit seizoen binnen met Leon Haslam als tweede man, beiden met een eenjarig contract. Bij BMW staan Tom Sykes en Eugene Laverty momenteel onder contract, ook deze beide deals lopen aan het eind van het jaar af.

Van der Mark begon eerder dit jaar sterk aan het nieuwe WSBK-seizoen, maar kwam op het circuit van Phillip Island telkens net niet op het podium. Hij staat daardoor op de vijfde plaats in het klassement. Sinds de openingsmanche in Australië is er niet meer gereden in het kampioenschap voor productiemotoren. Volgende maand staat de herstart van het kampioenschap op het programma met twee achtereenvolgende raceweekenden in Jerez en Portimao.

Van der Mark blikt vooruit op het nieuwe seizoen: