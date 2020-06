WK Superbikes begint in Jerez, Assen opnieuw uitgesteld

Motorsport.com kon eerder al melden dat het WK Superbikes in het weekend van 1-2 augustus weer zou beginnen met de races in Jerez. Het evenement vindt een week na de twee achtereenvolgende MotoGP-races plaats op het circuit in Andalusië. Vanuit Jerez reist het WSBK-circus naar Portugal voordat men terugkeert naar de aanvankelijke kalender die in april gepresenteerd werd. Aragon staat voor 29-30 augustus op de planning.

Opvallend is dat de nieuwe datum voor de races in Assen opnieuw uitgesteld zijn. Aanvankelijk zou het raceweekend verplaatst worden naar 22 en 23 augustus, maar die datum is nu uitgesloten vanwege de logistieke moeilijkheden die dat met zich meebrengt. Het uitstel lag in de lijn der verwachting nadat eerder de Formule 1-race op Zandvoort en de MotoGP-race in Assen al geannuleerd werden, dit alles komt als gevolg van het verbod op evenementen dat tot tenminste 1 september gehandhaafd blijft.

"We werken aan een oplossing voor Assen"

Net als de Nederlandse ronde heeft de organisatie ook bekendgemaakt dat de races in het Engelse Donington niet door kunnen gaan op de geplande datum. Het is onduidelijk of het WK Superbikes na die datum nog wel naar Nederland komt, maar volgens de baas van het kampioenschap wordt er nog wel gewerkt aan een alternatieve datum: “Wat betreft Donington en Assen kunnen we zeggen dat we samen met het circuit en de overheid werken aan een goede oplossing, we hebben de intentie om de races aan het eind van het 2020-seizoen alsnog af te werken.”

De organisatie van het WK Superbikes heeft aangekondigd dat de eerste drie raceweekenden in ieder geval achter gesloten deuren gehouden worden, vanaf dat moment evalueert men of het mogelijk is om weer publiek toe te laten bij de races.