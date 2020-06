Lowes langer met Kawasaki in WK Superbikes

Lowes maakte afgelopen winter de overstap van Yamaha naar Kawasaki, waar hij de vervanger was van Leon Haslam. De oud-teamgenoot van Michael van der Mark maakte direct indruk op de Kawasaki en kwam tijdens de openingswedstrijden op Phillip Island ijzersterk voor de dag. Lowes eindigde op de tweede plaats in de eerste race en zegevierde tijdens de tweede hoofdrace van het weekend. Hoewel er sindsdien geen meter meer is gereden, is men er bij Kawasaki zeker van dat de coureur zijn plek voor volgend seizoen inmiddels verdiend heeft.

Kawasaki’s teammanager Guim Roda verklaarde: “Alex heeft het tot nu toe erg goed gedaan, hij is gemotiveerd begonnen aan het KRT-project en hij traint zichzelf zodanig dat hij een van de fitste coureurs op de grid is. Dat waren voor ons genoeg argumenten om zijn contract open te breken. Hij krijgt zodoende ook de tijd en zekerheid dat hij zijn volledige potentieel met de ZX-10RR kan tonen. Hij vormt bovendien een goed team met [Jonathan] Rea, er is wederzijds respect en de competitie tussen beiden zal voor een hoger niveau zorgen binnen het team.”

Vijfvoudig WSBK-kampioen Rea heeft overigens nog geen nieuw contract getekend bij de renstal, zijn verbintenis loopt aan het eind van het huidige seizoen af. Lowes denkt dat hij nog veel kan leren van zijn teamgenoot: “Ik heb echt het gevoel dat ik bij dit team een stap heb kunnen maken. Het is geweldig om de teamgenoot van Johnny te zijn, ik kan veel leren en de sfeer binnen het team is heel goed. De huidige situatie is niet eenvoudig, maar dankzij Kawasaki kan ik me focussen op de toekomst. Dat is erg positief.”

Naast Lowes hebben slechts twee coureurs een WSBK-contract getekend voor 2021. Ducati heeft Scott Redding voor langere tijd vast weten te leggen, Toprak Razgatlioglu tekende op zijn beurt een contract bij Yamaha.