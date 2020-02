Rea aan kop op laatste testdag WK Superbikes

Nadat hij als vierde eindigde op de eerste dag was de Kawasaki-coureur dinsdag in beide sessies de snelste. Rea noteerde een 1.30.448 als snelste ronde. De snelste tijd van maandag, gereden door Toprak Razgatlioglu, bleef tot het laatste uur van de ochtendsessie staan. Toen dook Ten Kate Yamaha-coureur Loris Baz met twee tienden onder de tijd van zijn merkgenoot. Niet veel later ging Rea 78 honderdsten sneller dan Baz en dat was goed voor de snelste tijd van de test.

In de middag stonden Rea en Baz opnieuw bovenaan de tijdenlijst. De wereldkampioen reed opnieuw een tijd die zijn eigen snelste tijd benaderde, maar van een verbetering zou het niet meer komen. Dit kwam onder meer door de regen, die op de tweede dag van de test bij vlagen viel. Ook beleefde de coureur een crash in bocht 4. Datzelfde overkwam ook Kawasaki-teamgenoot Alex Lowes (twee crashes). Michael van der Mark ging ook onderuit met zijn Yamaha, maar dat overkwam ook Scott Redding, Alvaro Bautista en Federico Caricasulo.

BMW-coureur Tom Sykes eindigde maandag nipt achter Razgatlioglu. Waar de Turk zijn tijd van de eerste dag tijdens de derde en vierde sessie op dinsdag niet verbeterde, deed Sykes dat wel. Hij nam daardoor de derde plaats over, een tiende achter Rea. Achter Razgatlioglu eindigde Leon Haslam als beste Honda-rijder op de vijfde plaats, Scott Redding was vier tienden langzamer dan Rea en eindigde als zesde.

Van der Mark reed na zijn crash in bocht 10 geen snelle tijden meer, maar zijn racetempo was daarentegen behoorlijk indrukwekkend. De Nederlander eindigde op de zevende plaats algemeen.

