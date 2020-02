Productieve Van der Mark is blij met racetempo Yamaha R1

Daarom stond Van der Mark in de tijdenlijst op de tweede dag niet hoger dan een zevende plaats. De kwalificatiesim kwam niet van de grond, maar de beschikbare tijd werd gebruikt om het ritme voor de race te bepalen. Dat is voldoende gelukt, meent Van der Mark. “Ik ben redelijk blij met de test en 2020-versie van de R1”, verklaarde hij. “Ons belangrijkste doel was om het racetempo te verbeteren en de banden te sparen. Gisteren hebben we een lange run gedaan, dat was heel positief. Vandaag hebben we wat dingen geprobeerd met de schokbreker aan de achterkant, het tempo bleef zeker tijdens de racesimulatie goed.”

En toch zat er een klein smetje op de laatste testdag, een crash: “Helaas ging ik in de ochtendsessie onderuit toen ik onderweg was naar m’n snelste tijd, dat is spijtig. Als je kijkt naar de racesims ziet het er goed uit. De banden waren na twintig ronden nog goed in orde”, verklaarde Van der Mark, die derhalve vertrouwen heeft voor het aankomende raceweekend. “De aanpak voor een race is hier altijd iets anders dan normaal, maar ik ben hier vaker geweest en weet hoe het werk. Aan het begin zal iedereen conservatief zijn voordat de trossen in de laatste ronden volledig losgaan. De race hier is altijd een verrassing.”

Aankomend weekend wordt er op Phillip Island geracet voor de eerste ronde van het WK Superbikes. Uitslapen is er niet bij voor de kijkers in de lage landen. Zaterdag begint de eerste race om 5.00u onze tijd, zondag wordt de Superpole-race om 2.00u onze tijd gehouden gevolgd door de tweede hoofdrace om 5.00u.