Razgatlioglu topt dag 1 van WSBK-test Phillip Island

Op Phillip Island kwam Razgatlioglu tot een 1.30.740 en daarmee bleef hij zijn concurrenten voor. De nieuwe teamgenoot van Michael van der Mark zette zo zijn sterke vorm voort, nadat hij eerder al de snelste was tijdens de collectieve test in Portimao. De twee Yamaha-mannen concentreerden zich met name op wat kleine updates op hun machine en het vinden van de juiste balans tussen snelheid en levensduur van de banden. Van der Mark was een van de slechts twee rijders die zich in de middag niet verbeterde en eindigde de dag als zevende.

Tom Sykes hield zich tijdens de eerdere tests vooral bezig met het chassis en de elektronica en ging nu meer op jacht naar snelle tijden. Hij eindigde op slechts 0.022 van de snelste man. Zijn teamgenoot Eugene Laverty concentreerde zich op het rijden van 'long runs' en eindigde als achtste. Loriz Baz deed voor Ten Kate goede zaken met de derde tijd, op slechts 0.015 van Sykes.

Regerend kampioen Jonathan Rea blijft altijd een man om in de gaten te houden. Hij eindigde als vierde na een sessie waarin hij zich vooral op de banden focuste. Teamgenoot Alex Lowes ging onderuit in bocht 4 en eindigde de dag als negende. Leon Haslam sloot op de eerste dag de top-vijf af. Teamgenoot Alvaro Bautista noteerde slechts de vijftiende tijd. Scott Redding was op de zesde stek de snelste Ducati, teamgenoot Chaz Davies eindigde als tiende.

In de middag gooide regen roet in het eten van de rijders, terwijl de ochtendsessie tien minuten voor het einde werd afgevlagd vanwege olie op de baan.

Bekijk hier de volledige uitslag.