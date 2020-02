Ducati onthult motorfiets voor WK Superbikes 2020

De fabrieksformatie uit Borgo Panigale onthulde woensdag een nieuw ontwerp van de machine. De livery werd onthuld tijdens een speciaal evenement op Imola en is te vergelijken met die van vorig seizoen. Diverse kopstukken van Ducati waren aanwezig tijdens de presentatie. Rijders Redding en Davies werden voorgesteld terwijl Ducati CEO Claudio Domenicali, algemeen manager Gigi Dall’Igna en sportief directeur Paolo Ciabatti eveneens present waren.

Ducati heeft zich voorgenomen om in 2020 verder te bouwen op het succesvolle debuut van de V4 R in 2019. WSBK-rookie Alvaro Bautista won vorig jaar de eerste elf races van het seizoen, maar kon die sterke vorm niet vasthouden in de tweede fase. Ducati had goede kansen om Jonathan Rea te onttronen, maar slaagde daar niet in. Bautista vertrok naar Honda waardoor Ducati een plek vrij had voor regerend Brits Superbike-kampioen Scott Redding. De voormalig MotoGP-coureur heeft zijn draai op de Panigale V4 R bovendien al snel gevonden, hij was de snelste tijdens zijn eerste officiële test als fabrieksrijder van Ducati.

“Ik voel me al sinds het begint heel erg thuis bij Aruba.it Ducati. Ik ben erg blij, ik voel me ontspannen en dat is heel belangrijk”, zei Redding. “We hebben tijdens de eerste test al heel veel gelachen. Dat ging erg goed. Ik ben blij dat ik weer op de motor heb gezeten en het voelde vanaf het begin goed aan. De jongens hebben hard gewerkt om een sterk pakket af te leveren, het is heel belangrijk om met een goed gevoel te beginnen aan het nieuwe seizoen. Ik ben ontspannen en heb vertrouwen, ik denk dat we dit seizoen een goede kans hebben.”

Terwijl Bautista vorig jaar goed uit de voeten kon met de Ducati en in totaal zestien overwinningen scoorde, had Davies het moeilijker. Hij eindigde op de zesde plaats in het eindklassement en won alleen op Laguna Seca. De coureur uit Wales had bovendien te maken met een rugblessure. Nu is hij ervan overtuigd dat hij in 2020 sterker voor de dag gaat komen. “Ik ben weer 100 procent in vorm en dat gaat het komende seizoen heel anders maken voor mij. Het is zo belangrijk om goed aan het jaar te beginnen”, aldus Davies, die verwacht vanaf het eerste moment competitief te zijn: “Ik heb er vertrouwen in dat ik een geweldig seizoen kan afwerken.”

Foto's: Aruba.it Ducati 2020 met Scott Redding en Chaz Davies