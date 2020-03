WRC Mexico: Ogier vergroot voorsprong, problemen bij Hyundai

Ogier pakte de leiding op de tweede proef en gaf die nadien niet meer uit handen. Waar andere toprijders in de problemen kwamen, zette hij stoïcijns door. Het leverde hem aan het eind van de vrijdag een voorsprong van dertien tellen op op Ford-coureur Teemu Suninen. De Fin staat daar enigszins verrassend, maar ook dat heeft alles te maken met de malheur bij anderen.

Die malaise is vooral bij Hyundai te vinden. Zo heeft Thierry Neuville moeten opgeven met een mechanisch probleem. Hij hoopt zaterdag nog wel weer te kunnen rijden, maar zijn rol in het klassement is uitgespeeld. Tijdens Special Stage 9 kwam de Belg halverwege de proef stil te staan, volgens het team door een elektronisch probleem.

Tel daar bij op dat Dani Sordo ook technisch malheur kreeg en het sterk geachte Hyundai heeft alleen nog Ott Tanak als ijzer in het vuur. Maar de Est kende zelf ook geen vlekkeloze dag. Hij belandde 's ochtends naast het asfalt en keek zodoende al rap tegen een achterstand van 45 seconden aan. Tanak heeft er in het restant nog tien tellen af kunnen knabbelen, maar dat brengt hem niet verder dan een voorlopige vierde plaats in de rangschikking. Hij staat daarmee nog wel net voor Toyota-coureur Kalle Rovanpera, die werd getroffen door een lekke band. Vlak voor Tanak vinden we kampioenschapsleider Elfyn Evans. Hij moest als eerste vertrekken en zodoende de proeven 'schoonvegen' voor zijn concurrenten. Een nadeel dat hem 33 seconden aan achterstand heeft opgeleverd.

Stan Rally van Mexico na SS12: