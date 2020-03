FIA schrapt laatste dag Rally van Mexico vanwege coronavirus

In Guanajuato, de Mexicaanse staat waarin het evenement plaatsvindt, zijn nog geen gevallen van corona bekend. Het programma voor zondag is dus puur om logistieke redenen gecanceld. Het voortijdig beëindigen van het evenement was een gezamenlijke beslissing van de teams, de FIA en de organisatie van de rally. Omdat na de laatste etappe op zaterdag meer dan 75 procent van de rally is afgelegd, worden er wel gewoon volledige punten toegekend.

Het WRC maakte eerder al bekend dat de Rally van Argentinië is uitgesteld om het coronavirus. De Rally van Chili was eind vorig jaar reeds van de kalender gehaald vanwege de sociale onrust in het Zuid-Amerikaanse land. Zodoende is de eerstvolgende ronde, zoals het nu lijkt, de Rally van Portugal. Deze staat vooralsnog in de planning voor eind mei.