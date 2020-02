WRC: Evans verslaat Tanak en wint Rally van Zweden

Evans domineerde het evenement sinds de openingsfase op vrijdagochtend. Hij won vijf van de negen etappes en versloeg regerend wereldkampioen Ott Tanak met een voorsprong van 12.7 seconden. Kalle Rovanpera scoorde zijn eerste WRC-podium in de tweede Toyota. De tiener versloeg in de laatste etappe nog teamgenoot Sebastien Ogier.

De zege van Evans plaatst hem op een gedeelde eerste plek in het kampioenschap van 42 punten samen met Thierry Neuville, die vier Powerstage punten en een zesde plaats verzamelde. Evans werd ook de eerste Britse coureur die het Zweedse evenement heeft gewonnen sinds Terry Harryman in 1985. Door het ongebruikelijke weer in de regio Varmland waren de organisatoren gedwongen om het aantal ritten aanzienlijk te verminderen. Slechts negen van de oorspronkelijke negentien etappes vonden doorgang, een maatregel om te voorkomen dat de wegen kapot gingen.

Evans begon op vrijdagochtend al met de snelste tijd in de Hof-Finsskog-test. Hij versloeg daarin Tanak met een verschil van 1.1 seconde, voor Tanak terugsloeg in Finsskogen, de derde etappe. Het gat kromp toen weer tot onder een seconde. Uiteindelijk verloor de regerend kampioen bijna acht seconden in de laatste etappe voor Service (Nyckelvattnet), wat hem de tweede plek aan Evans' 19-jarige teamgenoot Rovanpera kostte. Op zaterdag werd het gat tussen Evans en Tanak ruim zestien seconden, toen de Brit drie van de vier etappes won. Neuville pakte zijn enige overwinning in de Torbsy Sprint tegen het einde van de dag.

Achter de twee koplopers, waren Rovanpera en zesvoudig wereldkampioen Sebastien Ogier eerst nog verwikkeld in een episch gevecht om de laatste podiumplaats. Het tweetal wisselde in de loop van de dag van positie, Ogier bouwde in de Powerstage van zondag een voorsprong op van een halve seconde. Rovanpera zette daarentegen een verbluffende prestatie neer door de Likenas Powerstage te winnen, waarin hij op zijn beurt Ogier versloeg met 3.4 seconde. Het betekende zijn eerste WRC-podium in slechts twee verschillende rally's.

Esapekka Lappi was de beste coureur van de M-Sport Fords met een vijfde positie. De Fin wist op het nippertje Neuville te verslaan, het verschil was minder dan anderhalve seconde aan de finish. Neuville had gedurende het weekend veel moeite met de omstandigheden van de wegen, vooral omdat hij er als eerste op kwam. De Belg gaf toe dat 'een gebrek aan vertrouwen' hem parten speelde op de vrijdag. De dagen erna werd het niet veel beter, gezien de etappes onder veel nattere omstandigheden werden verreden.

Craig Breen werd in de andere Hyundai zevende, in zijn eerste WRC-optreden van het seizoen. De Ier had op vrijdag wat pech te verduren, omdat hij vanwege een ingekorte openingsronde zijn vroege positie op de weg niet kon maximaliseren. Hij eindigde 23.6 seconde voor Teemu Suninen van M-Sport, die zich na een schrikmoment in de shakedown op donderdag had teruggevochten naar de achtste plek, voor Katsumoto Kasuta's Toyota.

Jari-Matti Latvala, viervoudig winnaar van de Rally van Zweden, beleefde in zijn Toyota Yaris een frustrerende comeback in het WRC. De Fin spinde al vroeg op de vrijdag, later kampte hij met een elektrisch probleem wat een einde aan de dag maakte voor hem en bijrijder Juho Hanninen.

In het WRC2 veroverden Mads Ostberg en Torstein Eriksen in de Citroën hun tweede opeenvolgende zege van het seizoen. Ze versloegen Hyundai-coureur Ole Christian Veiby met iets meer dan twintig seconden verschil. Het duo werd wel door Hyundai's WRC3-rijder Jari Huttunen verslagen, die op een opmerkelijke tiende plek in het algemeen klassement terechtkwam en het beste resultaat van de R5-wagens had.

WRC: Hoogtepunten van negende etappe Rally van Zweden

Met medewerking van Stephen Brunsdon