VIDEO: Neuville leidt na eerste dag Rally van Kroatië

Nadat Thierry Neuville in de ochtend in drie proeven de lakens had uitgedeeld, was het aan het begin van de middag merkgenoot Ott Tänak die Hyundai de vierde etappezege in Kroatië bezorgde. In de laatste drie proeven van de dag was zevenvoudig kampioen Sébastien Ogier de sterkste.

“Ik ben redelijk tevreden over mijn dag”, sprak Neuville na afloop. “Het was behoorlijk zwaar voor iedereen. Nadat in de ochtend Kalle [Rovanperä] van de weg was geraakt, was het ons voornaamste doel om voordeel te halen uit onze goede positie en een voorsprong op te bouwen, wat ons is gelukt. In de middag was het zaak die voorsprong te behouden. Natuurlijk is het doel altijd om verder weg te lopen, maar ik was hier en daar aan het worstelen."

"Doordat we als eersten op pad moesten, hadden we in sommige delen van het parcours te maken met veel gravel en geen tractie", legde de coureur van Hyundai Motorsport uit. "We hadden ook nog een spin. We verloren zo’n zes seconden gedurende de dag, maar hebben onze voorsprong in het klassement iets weten te vergroten na de lunch, dus dat is iets om tevreden over te zijn. Morgen staan er ook weer een paar uitdagende proeven op het programma, maar ze zouden me wel moeten liggen, dus hopelijk kan ik aan de leiding blijven.”

Ogier behaalde in de middag dus zijn zeshonderdste etappezege. Alleen Hannu Mikkola (666), Juha Kankkunen (700), Carlos Sainz (757), Markku Allen (821) en Sébastien Loeb (925) hebben nog meer etappe-overwinningen op hun naam staan. “Een mooi aantal”, merkte de 37-jarige Fransman op. “Maar sommigen hebben het nog beter gedaan, dus het is nog geen record. Ik hoop mijn aantal echter nog wat verder op te kunnen krikken. Ik moet zeggen dat er een periode was dat ik heel veel etappes won in een seizoen, maar doordat de competitie nu heviger is in het kampioenschap, worden de zeges nu meer onderling verdeeld. Het is lastiger geworden om ze te winnen. Misschien zou ik ook meer waardering voor ze moeten hebben.”