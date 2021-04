VIDEO: Ogier neemt leiding over in WRC Rally van Kroatië

De beide Hyundai-coureurs verschenen zaterdag aan de start met twee Pirelli-banden van de harde compound en twee van de zachtere compound, met één zachte reserveband aan boord. Op vrijdag, onder koelere omstandigheden, was het zachte rubber de beste keuze maar op zaterdag was het warm en zonnig en bleken de Toyota- en M-Sport Ford-coureurs op hun harde banden de juiste keuze te hebben gemaakt.

Meteen vanaf de start veranderde Neuville's voorsprong van 7,7 seconden in een achterstand van 4,3 seconden ten faveure van Ogier. Toyota-teamgenoot Elfyn Evans eindigde achter de Fransman op de tweede plaats en om het goede nieuws voor Toyota compleet te maken, won de Japanse protegé van het team, Takamoto Katsuta, de tweede proef van de dag.

Ogier en Evans breidden hun voorsprong verder uit met elk één overwinning in de laatste twee etappes van de dag. De ellende voor Neuville werd nog groter toen hij ook nog eens te kampen kreeg met een kapotte remschijf en een op lage snelheid afgeslagen motor, een euvel dat hem vorig jaar ook al parten speelde. De Belg had een achterstand van bijna 20 seconden op Ogier toen ze terugkeerden naar de service, terwijl Tanak op de vierde plaats nog eens 18 seconden achterstand had

“Eerlijk gezegd was het voor ons vrij duidelijk dat we vanochtend voor de harde compound zouden kiezen, dus we waren een beetje verbaasd door de keuze van Hyundai”, aldus Ogier na afloop. De vier slotproeven op zondag bevatten zo’n 80 kilometer aan special stage en zullen worden afgesloten met de strijd om bonuspunten in de Powerstage.

WRC Rally van Kroatië, klassement na dag 2