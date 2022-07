Jos Verstappen gaat aan de slag in wereldkampioenschap rally

Het is amper zes maanden geleden dat Jos Verstappen zijn eerste rallymeters maakte tijdens de Haspengouw Rally, dat onderdeel is van het Belgische rallykampioenschap. Het uitstapje naar deze categorie in de autosport bevalt de voormalig Formule 1-coureur dusdanig goed, dat hij in augustus zijn debuut maakt in het wereldkampioenschap rally. De Ypres Rally in België is het decor voor de negende manche van het WRC. In West-Vlaanderen stapt de Nederlander opnieuw in een Citroën C3 Rally2, waar hij dit jaar al eerder mee in actie kwam.

De vader van regerend F1-kampioen Max Verstappen behaalde in mei zijn voorlopig beste resultaat. Toen werd de oud-F1-coureur van onder meer Benetton, Arrows en Minardi tweede tijdens de Station Le Seau Monteburg rally. Tijdens zijn debuut in Haspengouw werd hij achtste, in maart viel hij bij een wedstrijd uit en in juni crashte Verstappen tijdens de rally van Wervik.

De Ypres Rally wordt ongetwijfeld Verstappens grootste rally-uitdaging tot nu toe. De Nederlander komt uit in een veld van 37 andere Rally2-wagens, met een totaal deelnemersveld van 88 auto's. Deze race wordt verreden op asfalt, iets waar Verstappen zich vertrouwd op voelt.

Video: Jos Verstappen maakt rallydebuut in Belgisch rallykampioenschap