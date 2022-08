Jos Verstappen kijkt uit naar WRC-debuut: "Finishen is het doel"

Komende vrijdag is het zover: Jos Verstappen maakt zijn debuut in het wereldkampioenschap rally. De Ypres Rally in België is het decor voor zijn gedurfde stap. Het WRC komt slechts zes maanden na zijn eerste optreden in het Belgische kampioenschap. De voormalig Formule 1-coureur heeft al een aantal wedstrijden afgewerkt. De sport bevalt hem voorlopig uitstekend, al ging het naar eigen zeggen met de nodige ups en downs. Zo crashte Verstappen senior in zijn laatste rally-optreden. "Tot dat moment ging het echt heel goed", zegt hij op Verstappen.com. "Ik vind het geweldig en blijf doorgaan. Ik rijd dit jaar nog vier of vijf andere rally's. Hopelijk sta ik volgend jaar dan beter voorbereid aan de start."

Voor de vader van Max Verstappen blijft plezier echter het belangrijkste doel, al zit de wil om te presteren nog steeds in het bloed. De switch naar het WRC is een grote stap voor Verstappen senior. "Het is een leerervaring. Ik mag dan inmiddels 50 jaar zijn, ik leer nog steeds veel en moet ervaring opdoen in het rallyrijden. Maar bovenal geniet ik ervan en daarom ben ik hier." De oud-F1-coureur van onder meer Benetton, Arrows en Minardi heeft veel ervaring in formulewagens, waar geen navigator aan te pas komt. Verstappen moest wennen aan iemand die instructies geeft tijdens het rijden. "Toen ik in Formule-auto's racete, vond ik het al niks als een engineer tijdens een race over de boordradio tegen mij praatte. Nu wordt er constant gepraat. Daar moest ik echt aan wennen en het accepteren." Wat is volgens Verstappen precies lastig? “Terwijl je zo hard mogelijk rijdt, praat er de hele tijd iemand in je oor. Dat kan je afleiden, terwijl je je concentratie erbij moet houden. Dat gaat steeds beter: hoe meer we samen rijden, hoe meer ik leer en hoe beter ik word.”

Finishen is het doel

Verstappen senior mikt komend weekend op het halen van de finish. "Ik kan onze snelheid niet inschatten, maar dat vind ik op dit moment niet zo belangrijk", vervolgt hij. "Ik heb er heel veel zin in, samen met mijn copiloot Harm van Koppen. Het is voor mij enerzijds een hobby, maar aan de andere kant wil ik zo hard mogelijk gaan, dus het is soms moeilijk om daar de juiste balans en gulden middenweg in te vinden.” Jos is van plan meer WRC-races te doen, maar vindt het wel intensief. De voorbereidingen kosten veel tijd: "Ik weet niet of ik daar genoeg tijd voor heb. Maar ik wil zeker aan meer WRC-rally's meedoen."

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen volgt de optredens van zijn vader op de voet. Het tweetal heeft wel eens een dag samen getest, maar volgens Jos gaan we de regerend F1-kampioen niet snel in een rallyauto zien. "Daar hij is te druk voor. Hij volgt me wel en belt me regelmatig om te vragen hoe het gaat en is daarin geïnteresseerd.”