Red Bull ontwikkelt met ORECA waterstofbolide voor Le Mans

De Automobile Club de l’Ouest, de organisator van de 24 uur van Le Mans, is een grote voorstander van hybridetechnologie, maar broedt al langer op plannen om vanaf 2024 een categorie in het leven te roepen voor wagens op waterstof. Een eerste prototype, de LMP2HG van GreenGT, werd in het kader van het project MissionH24 al enkele keren op Le Mans getest. Voor de volgende stap in de ontwikkeling van waterstofwagens doet de ACO beroep op Red Bull Advanced Technologies en ORECA.

RBAT is de technologische tak van Red Bull dat ook aan projecten buiten de Formule 1 werkt. Zo ontwikkelde het bedrijf de voorbije jaren het nieuwe aeroscreen voor de IndyCar, een cockpitbeveiliging die nog een stap verder gaat dan de halo. ORECA is een Franse constructeur gespecialiseerd in endurance dat al sinds jaar en dag prototypes bouwt en runt voor verschillende constructeurs. De twee partijen zullen samen een chassis ontwikkelen voor de volgende generatie waterstofwagens die vanaf 2024 aan de start moeten staan van de 24 uur van Le Mans.

De eerste stap is een haalbaarheidsstudie voor het concept van de wagen. ORECA staat in voor het ontwerp en de productie van een auto geschikt voor de endurance, met input van Red Bull Advanced Technologies op het vlak van aerodynamica en energie-herwinning. De twee bedrijven werken voor de inpassing van het waterstofsysteem samen met Plastic Omnium, een leverancier van waterstoftanks.

"Ik ben erg tevreden dat Red Bull Advanced Technologies door de ACO samen met ORECA werd uitgekozen om die concept voor waterstofwagens voor Le Mans te ontwikkelen", reageerde Red Bull-chef Christian Horner. "Red Bull Advanced Technologies is goed geplaatst om deze uitdaging aan te gaan. Het heeft toegang tot de middelen die worden gebruikt om de Red Bull Racing F1-wagen te ontwikkelen en heeft ook veel ervaring op andere veeleisende gebieden. De waterstofklasse in Le Mans is een veelbelovende stap voor de toekomst van duurzame autosport en belooft ook om het gebruik van waterstof voor transport vooruit te helpen."