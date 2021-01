Glickenhaus pakt groots uit met rijdersgilde voor debuut FIA WEC

Dumas, die met Audi en Porsche de 24 uur van Le Mans won in 2010 en 2016, is een van de zeven rijders die Glickenhaus moeten bijstaan bij het debuut van de kleine maar ambitieuze Amerikaanse constructeur op het hoogste niveau. Het is Glickenhaus duidelijk menens, want naast Dumas kondigde het team ook Pipo Derani, Olivier Pla, Richard Westbrook en Franck Mailleux aan. Eerder werden Gustavo Menezes en Ryan Briscoe al aangekondigd.

Het zevental zal de twee exemplaren van de Glickenhaus-Pipo LMH007 besturen, die worden gerund door het ervaren Team Joest. Het is nog niet duidelijk welke rijders een trio zullen vormen en wie de reserverijder wordt. Glickenhaus wil volgende week de 007 voor het eerst laten rijden. Door het schrappen van de 1000 Mijl van Sebring wil het team alsnog aan de start verschijnen van de seizoensopener, die nu op 4 april gepland staat in Portimao.

"We zijn trots op elke rijder die bij ons team is gekomen. We zijn David die het tegen Goliath opneemt en onze geschiedenis laat zien dat we boven onze stand mee kunnen doen", aldus bezieler Jim Glickenhaus.

Teammanager Luca Ciancetti voegde toe: "We wilden snelle en ervaren rijders en we hebben hen uitgekozen voor de waarde die zijn toevoegen aan het programma. Deze jongens zijn erg betrokken bij ons programma en staan te popelen om onze Glickenhaus 007LMH te besturen."

De 43-jarige Dumas, die verbonden blijft aan Porsche, kwam vorig jaar in Le Mans nog in actie voor Rebellion. Pipo Derani schitterde door voorbije jaren in het Amerikaanse IMSA SportsCar Championship en won al drie keer de 12 uur van Sebring met een Daytona prototype. Pla en Westbrook zijn dan weer veteranen van het Ford GT-programma en Mailleux is al sinds 2017 betrokken bij Glickenhaus, toen hij aan voor het eerst met het merk aan de 24 uur van de Nürburgring meedeed.