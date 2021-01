De Vries over Toyota hypercar: "Levert hopelijk mooie races op"

De oude LMP1-machines moeten vanaf dit seizoen plaatsmaken voor de Le Mans Hypercars, prototypes die iets trager en minder ingewikkeld zijn dan hun peperdure voorgangers, maar daardoor wel voor meer strijd en competitie moeten zorgen in Le Mans en het wereldkampioenschap. Toyota is als winnaar van de voorbije drie edities van de 24 uur van Le Mans opnieuw van de partij en heeft voor de komende vijf seizoenen toegezegd met de nieuwe GR010, een wagen die er nog steeds uitziet als een prototype maar iets meer is gestileerd volgens een supercar van Toyota.

Nyck de Vries was een van de eerste rijders die met de auto mocht testen als test- en reserverijder van Toyota, een rol die hij combineert met zijn Mercedes-zitje in de Formule E. De Vries vertelde bij de presentatie van de nieuwe wagen over zijn eerste indrukken van de hybridewagen. "Het is een heel krachtige wagen met de elektromotor op de vooras", aldus De Vries. "Het is een iets andere ervaring omdat je voordien op beide assen een elektrische motor had. Er is nu minder vermogen en minder downforce en de wagen is een stuk zwaarder, dus hij is iets lastiger om te besturen. Dat vertaalt zich in rondetijd en dat voel je als rijder ook wel. De hybridekracht komt er pas boven de 120 kilometer per uur bij. Het voelt misschien als een klein stapje terug, maar het belangrijkste is dat het mooie races oplevert. Dat is wat iedereen wil zien."

Dat laatste is dan ook waarom deze nieuwe klasse werd ingevoerd. Naast Toyota schreven ook Peugeot en Glickenhaus zich al in onder deze nieuwe reglementen en ook Porsche en Audi werken aan een programma met een zogeheten LMDh, een op een LMP2 gebaseerde hybridewagen die het vanaf 2023 tegen de Le Mans Hypercars zal opnemen. "De toekomst van de endurance ziet er heel mooi uit met deze hypercars en de constructeurs die mee komen doen", denkt De Vries. "We hebben tijdens het hele seizoen slechts een aerokit en er komt een Balance of Performance, dus ik denk dat dat de grid heel dicht bij elkaar zal brengen. Dat wordt mooi voor de fans. Ik kijk ernaar om om dat dit seizoen van dichtbij te volgen."

De Vries, die eerder al aan de 24 uur van Le Mans deelnam met LMP2-team Racing Team Nederland, aast zelf natuurlijk ook op promotie tot racecoureur en denkt dat zijn ervaring in verschillende disciplines daarbij erg nuttig is. "Ik kan natuurlijk niet ontkennen dat ik hopelijk in de nabije toekomst op kan stappen naar een racezitje en meer kan bijdragen", geeft man uit Sneek toe. "Als racer dragen alle wagens die je bestuurt bij tot het feit dat je een meer complete coureur wordt. Ik heb al in de LMP2 en Formule 2 gereden en nu ook in de Formule E naast mijn rol bij Toyota. Dat helpt allemaal. Er zijn zeker gelijkenissen met de Formule E, ook al hoeven we met de Toyota niet meer aan lift and coast te doen. De basisprincipes van het besturen van een wagen op de limiet blijven wel hetzelfde. Ik wil daarom zoveel mogelijk rijden, want dat maakt me alleen maar een betere coureur."

