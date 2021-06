Peugeot presenteert begin juli Le Mans Hypercar

Bij de terugkeer in de enduranceracerij gaat Peugeot niet over één nacht ijs. Ruim anderhalf jaar geleden – eind 2019 – werd de definitieve rentree aangekondigd. Een jaar later – eind 2020 – bracht het Franse merk de technologische keuzes voor de motor naar buiten. De hypercar wordt aangedreven door een hybride aandrijflijn die een 2,6-liter twin-turbo V6 met 680 pk combineert met een 200 kW elektromotor van 272 pk op de vooras. De reglementen staan overigens maar een gecombineerd vermogen van 500 kW, of 680 pk toe.

Een andere belangrijke mijlpaal werd afgelopen februari bereikt toen de rijders werden voorgesteld die het Peugeot Sport-programma in het WEC zullen vormen. Paul Di Resta, Loïc Duval, Mikkel Jensen, Kevin Magnussen, Gustavo Menezes en Jean-Eric Vergne zullen de vaste rijders zijn, met James Rossiter als reservecoureur.

En nu is er dus ook een datum waarop de auto zelf onder het doek vandaan zal worden getrokken. Dat zal gebeuren op dinsdag 6 juli om 14.00 uur 's middags.

Naar verwachting zal de Peugeot LMH eind dit jaar zijn eerste rondjes rijden. Tot op heden heeft het merk zijn deelname aan de 24 uur van Le Mans van 2022 nog niet bevestigd, maar Peugeot heeft al wel aangegeven dat het in de loop van volgend jaar wil racen. De toetredingsdatum zal echter afhangen van de voorbereiding.

LMDh en LMH

Peugeot is een van de fabrikanten die zich voorbereiden op deelname aan het WEC waarvoor in 2023 – naast het LMH-reglement – ook het LMDh-reglement zal gelden. Toyota en Glickenhaus zijn reeds betrokken bij LMH en zullen dus concurrentie krijgen van Peugeot, maar ook van Ferrari en ByKolles. In LMDh hebben Audi, Porsche, Acura en BMW al bevestigd een project te starten.