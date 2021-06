Toyota wint FIA WEC 8 uur van Portimao na dubbele teamorders

Na de zaterdagse kwalificatie stond er zondag voor het FIA World Endurance Championship acht uur racen op het programma. De plaats van handeling was het circuit van Portimao, waar Alpine zich op zaterdag verzekerde van de pole-position. Nicolas Lapierre nam de start voor zijn rekening en pakte aanvankelijk de leiding, voor de Toyota’s van Sebastien Buemi en Jose Maria Lopez. Ten opzichte van de Japanse hybrides kampte Alpine met een duidelijk nadeel: daar waar de door Signatech gerunde inschrijving minder dan 30 ronden kon afwerken op een tank brandstof, konden de Toyota’s dat ongeveer zeven ronden rekken.

Zo wisselden Alpine en Toyota elkaar in de eerste helft van de race af op de eerste positie, totdat de GR010’s een pitstop hadden uitgespaard. In het vervolg draaide het duel om de overwinning uit op een interne strijd bij Toyota, waar de auto’s met startnummers 7 en 8 elkaar aflosten aan kop van de race. Buemi reed in de auto met nummer 8 aan kop toen hij in de laatste fase van de race een teamorder kreeg om Lopez te laten passeren. De Argentijn kreeg de kans om te laten zien dat hij weg kon komen, maar daar slaagde hij niet in en dus werden de rollen weer omgedraaid door Toyota.

Buemi, Nakajima en Hartley legden dus beslag op de zege in Portimao, op de voet gevolgd door teamgenoten Kobayashi, Conway en Lopez in de auto met startnummer 7. De Alpine A480-Gibson van Andre Negrao, Matthieu Vaxiviere en Lapierre eindigde op een minuut achterstand op de derde plek. De enige Glickenhaus 007 LMH, die in Portimao debuteerde in het WEC, bereikte de finish. Wel had het team door onder meer een botsing met twee GTE Am-auto’s en lange reparaties 53 ronden achterstand.

LMP2

De strijd om de overwinning in de LMP2-klasse ging tussen vier auto’s en bleef tot het einde voortduren. Uiteindelijk toonden de twee bolides van JOTA zich het sterkste. Daar waar de Toyota’s er op de baan geen echte strijd van maakten, deden de LMP2-rijders van JOTA dat wel. Tom Blomqvist leek met Stoffel Vandoorne en Sean Gelael op weg naar de zege, totdat thuisrijder Antonio Felix da Costa in de laatste vijf minuten een plekje vond om erlangs te gaan. Da Costa, Anthony Davidson en Roberto Gonzalez pakten zodoende de zege, voor Blomqvist, Vandoorne en Gelael. De strijd om de laatste podiumplaats ging tussen United Autosports en het WRT van Robin Frijns, waarbij Paul di Resta, Phil Hanson en Wayne Boyd dat in het voordeel van United Autosports beslechtten.

Racing Team Nederland kende een prima openingsfase in Portimao, waar het vier uur lang meedeed in de top-vier en de koppositie bezette in de Pro/Am-klasse. Contact van Job van Uitert met een GT-bolide zorgde er echter voor dat het Nederlandse team lang in de pits stond voor reparaties. De kansen op de overwinning in de Pro/Am waren daardoor verkeken. Uiteindelijk bereikten Van Uitert, Giedo van der Garde en Frits van Eerd op de vierde plek in die klasse. De zege in de Pro/Am ging naar het Real Team Racing van Esteban Garcia, Norman Nato en Mathias Beche.

GTE Pro en GTE Am

De strijd in de GTE Pro-klasse draaide op Portimao uit op een wedstrijdje in bandenmanagement. De AF Corse Ferrari’s beheersten dat spel beter dan de Porsches, die in de kwalificatie nog de sterkere waren. De overwinning ging naar de jarige James Calado en Alessandro Pierguidi in de auto met startnummer 51, gevolgd door teamgenoten Daniel Serra en Miguel Molina in de Ferrari met nummer 52. Ook in de GTE Am-klasse eiste een Ferrari de overwinning op. Antonio Fuoco, Giorgio Sernagiotto en Robert Lacorte wonnen namens Cetilar Racing de strijd van Ricardo Pera, Matteo Cairoli en Egidio Perfetti in de Project 1 Porsche. Cetilar had de zege echter wel te danken aan een tijdstraf voor Project 1.

Uitslag WEC 8 uur van Portimao