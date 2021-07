WEC schrapt race op Fuji en houdt double-header in Bahrein

De voornaamste reden voor de afgelasting is dat Japan nog altijd gebukt gaat onder de coronapandemie. Het reizen van en naar het Aziatische land is nog altijd zeer gecompliceerd. De wedstrijd zou op 26 september plaatsvinden, maar het WEC heeft de kalender nu omgegooid. Het seizoen wordt afgesloten met twee races op het Bahrain International Circuit. De eerste wedstrijd over zes uur vindt plaats op 30 oktober, een week later staat de tweede afspraak op het programma. Deze wedstrijd, tevens de afsluiter van het kampioenschap, duurt acht uur.

Het is voor het eerst in de geschiedenis van het FIA WEC dat er een double-header gehouden wordt. Gezien de omstandigheden is dit de beste oplossing, stelt CEO Frédéric Lequien. “We hadden helaas geen andere keuze dan de Japanse wedstrijd te schrappen. Dit komt vooral door problemen met het reizen en logistieke problemen. Het vervangen van deze wedstrijd met twee races in Bahrein is op dit moment de veiligste optie. We willen de staf van de Fuji International Speedway bedanken voor hun begrip en medewerking. Tegelijkertijd moeten we ook Sjeik Salman en zijn team bedanken voor de mogelijkheid om ons dit seizoen twee keer te ontvangen. In het huidige klimaat is dit gewoon de beste oplossing.”

Andere grote auto- en motorsportkampioenschappen hebben hun wedstrijden in Japan nog niet afgeblazen. De Formule 1 Grand Prix van Japan staat gepland voor zondag 10 oktober. Rond die tijd trekt ook de MotoGP richting het land van de rijzende zon.

