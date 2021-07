Ferrari geeft wat meer details vrij over hypercar-project

Ferrari maakte afgelopen februari bekend dat het vanaf 2023 wil strijden om de eindoverwinning in de 24 uur van Le Mans. Net als Toyota en Peugeot heeft de Italiaanse sportautofabrikant gekozen voor een wagen die voldoet aan de LMH-reglementen, in plaats van de tegenhanger LMDh. "We hebben besloten om mee te doen aan de LMH-categorie met een hybride motor en vierwielaandrijving”, bevestigde Antonello Coletta, het hoofd van Ferrari's GT-activiteiten, aan de Gazzetta dello Sport. “We zullen te maken krijgen met zeer sterke concurrentie van grote merken die de 24 uur van Le Mans en het WEC al eens gewonnen hebben. Maar op papier staan we gelijk en zal het een spannende strijd worden.”

Dat Ferrari voor een hypercar kiest was al in februari bekend en is een logische keuze: De Italianen willen met een compleet in eigen huis ontworpen en geproduceerde wagen meedoen aan de 24 uur van Le Mans en niet – zoals in de LMDh-klasse het geval zal zijn – afhankelijk zijn van een chassis dat door een derde is geleverd.

De hypercar uit Maranello zal compleet nieuw worden ontworpen en in niets geïnspireerd zijn door een bestaande sportwagen, vervolgde Coletta. “Het wordt een nieuwe auto, die niet afgeleid zal zijn van één van onze huidige of toekomstige hypercars voor op de weg. Sommige van de concepten van deze auto kunnen in productie worden genomen, maar de vorm er van zal worden bepaald in de windtunnel, zoals in de Formule 1. Het is waarschijnlijk dat alle prototypes er hetzelfde uit zullen zien, maar we wilden er een maken die het DNA van Ferrari heeft en direct herkenbaar is.”

Wat dat betreft wijkt de insteek van Ferrari niet veel af van die van Toyota en Peugeot die ook met een blanco vel begonnen aan het ontwerpen van hun LMH-wagens. Aston Martin daarentegen had de ambitie om zijn hypercar te laten afleiden van een bestaand model, de Valkyrie, maar dat project is inmiddels stopgezet.

De terugkeer van Ferrari naar de top van de endurance-racerij was lange tijd ondenkbaar, maar werd mogelijk door het budgetplafond in het WEC. Terwijl de LMP1 op het hoogtepunt van het hybride tijdperk tussen 140 en 180 miljoen euro per jaar kostte, zal het nu onder het hypercarreglement voor veel minder geld mogelijk zijn. “De nieuwe categorie zal financieel gemakkelijker in de hand te houden zijn. De kosten liggen zo’n 60 procent lager dan in de LMP1”, legde Coletta uit. “Bovendien zullen de voordelen op het gebied van imago en communicatie groter zijn. Dit is een unieke kans voor de endurance-racerij om haar vroegere populariteit terug te winnen.”

Ferrari hoopt de hypercar in mei of juni 2022 voor het eerst op de baan te kunnen laten zien.