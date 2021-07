Ogier in 2022 mogelijk met Toyota Hypercar in WEC

Ogier jaagt dit jaar op zijn achtste wereldtitel in het WRC, maar de Fransman heeft al laten weten dat hij in 2022 niet meer het hele seizoen van het WK Rally voor zijn rekening zal nemen. De 37-jarige coureur heeft zijn zinnen gezet op andere disciplines in de autosport, waaronder een mogelijke deelname aan het FIA World Endurance Championship en de 24 uur van Le Mans. Ogier heeft al aangegeven dat hij graag deel uit wil blijven maken van Toyota, ongeacht zijn plannen voor 2022. Daarmee zou hij een gedeeltelijk WRC-seizoen voor zijn rekening kunnen nemen, in combinatie met een mogelijk avontuur in het World Endurance Championship.

Technisch directeur Pascal Vasselon heeft namens Toyota Gazoo Racing Europe aan Motorsport.com laten weten dat Ogier in de simulator al getest heeft met Toyota’s Hypercar, maar dat er vooralsnog geen plannen zijn gesmeed om de coureur ook daadwerkelijk kilometers te laten maken met de GR010 Hybrid. “Het is iets waarover gesproken wordt, maar er ligt nog geen plan op tafel”, aldus Vasselon. “Het is gewoon iets waar we momenteel naar kijken. Hij is geïnteresseerd in het rijden met onze auto en ik begrijp wel waarom hij met onze Le Mans Hypercar zou willen rijden. Hij heeft al sessies in de simulator achter de rug. Tijdens teambuildings hebben we onze WEC-coureurs al met rallyauto’s laten rijden, maar we hebben nog nooit een rallyrijder gehad die ook wel eens zijn gang wilde gaan met een van onze prototypes. Het zou heel interessant zijn denk ik.”

WEC het doel voor Ogier

Hoewel deelname aan het WEC een stap in het onbekende zou zijn voor Ogier, heeft de Fransman al de nodige ervaring op het circuit. Zo heeft de 37-jarige coureur in 2013 en 2014 al deelgenomen aan races van de Porsche Super Cup en kreeg hij in 2018 een wildcard voor de DTM-races op de Red Bull Ring. Op het Oostenrijkse circuit mocht hij een jaar eerder ook al met een Formule 1-auto van Red Bull testen.

“Op dit moment is het nog steeds wachten op hoe de puzzelstukjes op hun plaats zullen vallen met het oog op een overstap naar het WEC. Dat is mijn wens”, vertelt Ogier zelf aan Motorsport.com. “Er is nog niets besloten. Ik heb nog wat werk voor de boeg en zal een test [met de Hypercar] gaan doen om te zien wat ik kan met de auto. Misschien kan ik daarna besluiten of en hoeveel rally’s ik nog ga rijden, maar jullie moeten nog even geduld hebben wat betreft mijn plannen voor 2022.”

Ogier zou niet de eerste rallyrijder zijn die de overstap naar de lange-afstandsracerij maakt, mocht zijn wens in vervulling gaan. Negenvoudig wereldkampioen Sebastien Loeb werd in 2006 tweede in de 24 uur van Le Mans met Pescarolo, terwijl Colin McRae in 2004 met een Ferrari tweede werd in de GTS-klasse.