Peugeot onthult revolutionaire Hypercar voor terugkeer in Le Mans

Peugeot maakte eind 2019 bekend dat het definitief terug zou keren naar Le Mans. Voor het project heeft het merk grenzen verlegd en een volledig nieuwe wagen gebouwd. De aandrijflijn wordt voorzien van een 2,6 liter twin-turbo V6 motor met een vermogen van 680 pk. Verder krijgt de wagen een 200 kW elektromotor die nog eens 272 pk moet leveren. De wagen moet volgend seizoen voor het eerst in actie komen.

“De autosport zit in het hart van Peugeot, we hebben een groot aantal elektrische modellen die reeds op de markt zijn gebracht”, zei Linda Jackson, CEO van Peugeot. “Met een terugkeer in de endurance-racerij kunnen we onze technologie laten zien en verder ontwikkelen. Dat is erg belangrijk, maar er is nog veel meer. Technologie die we voor de racewagens gebruiken, is makkelijk toepasbaar op een gewone straatauto.”

De versie die dinsdag getoond werd tijdens de presentatie is nog niet helemaal definitief klaar voor de rentree in de racerij, maar het concept staat in grote lijnen. Opvallend is dat een achtervleugel ontbreekt. “We hebben in principe de mogelijkheid om het downforceniveau te bereiken zonder dat we een achtervleugel nodig hebben”, vertelde motorsportbaas Jean-Marc Finot van Peugeot. “We denken ook dat het iets wat we als voordeel kunnen gebruiken, dit was een van de doorbraken bij het bouwen van deze wagen.”

Het team moet vanaf 2022 in actie komen tijdens de races, maar het is nog niet duidelijk wanneer het exacte debuut van de wagen zal plaatsvinden. Voor het eind van dit jaar moet er getest worden, waarna de startdatum bepaald zal worden. Eerder maakte Peugeot Sport de rijders voor het nieuwe project al bekend: Paul Di Resta, Loïc Duval, Mikkel Jensen, Kevin Magnussen, Gustavo Menezes en Jean-Eric Vergne zullen de vaste rijders zijn, met James Rossiter als reservecoureur.

Foto's: De nieuwe Peugeot 9X8

Peugeot Hypercar 9X8 1 / 17 Foto door: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8 2 / 17 Foto door: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8 3 / 17 Foto door: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8 4 / 17 Foto door: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8 5 / 17 Foto door: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8 6 / 17 Foto door: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8, cockpit 7 / 17 Foto door: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8, cockpit 8 / 17 Foto door: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8, cockpit 9 / 17 Foto door: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8, detail 10 / 17 Foto door: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8, detail 11 / 17 Foto door: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8, detail 12 / 17 Foto door: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8, detail 13 / 17 Foto door: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8, detail 14 / 17 Foto door: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8, detail 15 / 17 Foto door: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8, logo 16 / 17 Foto door: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8, stuur 17 / 17 Foto door: Peugeot Sport