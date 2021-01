Glickenhaus slaat handen ineen met Joest voor WEC en Le Mans

Het Duitse team won de Franse klassieker maar liefst elf keer met Audi, en nadat hun laatste project met Mazda in Amerika maart vorig jaar tot een einde kwam heeft Joest dus een nieuwe uitdaging gevonden.

Jim Glickenhaus, oprichter van het gelijknamige merk, is blij met de samenwerking met de ervaren organisatie: “Wij hebben besloten om als klein merk in het WEC te stappen en te laten zien dat we een topproduct kunnen leveren op het hoogste niveau. Het was een grote klus om de auto te ontwerpen, maar als we kijken naar wat voor namen er allemaal mee gaan doen aan de Hypercar-klasse, is dat een grote prestatie voor ons merk. Ik ben geen fan van stilletjes aan doen, het feit dat Joest ons wil ondersteunen geeft aan hoe serieus we dit nemen.” Joest Racing is vooral bekend van de samenwerking met Audi, maar ook met andere merken als Porsche werden de nodige successen geboekt. Maar liefst zestien keer werd op Le Mans gewonnen en in de 12 uur van Sebring pakten de Duitsers tien zeges.

Glickenhaus heeft aangekondigd dat er dit jaar twee wagens ingezet gaan worden in het WEC en op Le Mans. De eerste race, de 1000 Mijl van Sebring, laten ze nog schieten om meer tijd te hebben. Dat betekent dat de 007-bolides op 1 mei hun debuut gaan maken bij de 6 uur van Spa-Francorchamps. Naast de wagens van Glickenhaus staan er dit seizoen twee Toyota’s aan de start, ontwikkelt ByKolles een nieuwe bolide en zet Alpine een oude LMP1-bolide in, die dit jaar nog mee mag doen.