Vandoorne keert met JOTA terug naar FIA WEC en Le Mans

Vandoorne, Gelael en Blomqvist zullen als drietal racen in een volledig WEC-seizoen en zullen daarnaast ook een Oreca Gibson LMP2-wagen delen in de Asian Le Mans Series. Vandoorne en Gelael nemen de eerste twee manches voor hun rekening in Abu Dhabi, voor de laatste twee races wordt Vandoorne afgelost door Blomqvist.

JOTA is al twee decennia een vaste waarde in de endurance en won twee keer de LMP2-klasse van de 24 uur van Le Mans, het laatst in 2017 met onder meer Ho-Pin Tung toen het een wagen van Jackie Chan DC Racing runde. Vorig jaar werden Antonio Felix da Costa, Anthony Davidson en Roberto Gonzalez tweede in de etmaalklassieker. In totaal won JOTA al 14 WEC-races.

Vandoorne zal voor de tweede keer aan de start komen in Le Mans na een seizoen met de Russische LMP1-bolide van SMP, en combineert het WEC met zijn vaste job bij Mercedes als Formule E-speerpunt en simulatorrijder. In 2019 werd hij derde in Le Mans samen met Russen Vitaly Petrov en Mikhail Aleshin.

"Het wordt heel mooi om dit programma te combineren met mijn Formule E-campagne in 2021, ik kijk er erg naar uit om van start te gaan", aldus Vandoorne. "Het is geweldig om dat met JOTA te doen, want ze zijn een gevestigd en gerespecteerd team in een super competitieve omgeving, iets waar ik graag bij betrokken wil zijn. Het is ook mooie om dat met Sean en Tom te kunnen doen, want dat zijn twee van mijn beste vrienden in de racerij."

Indonesiër Gelael heeft er een lange stint opzitten in de Formule 3 en GP2/Formule 2, maar de 24-jarige uit Jakarta heeft ook al ervaring in de endurance met twee zeges in de Asian Le Mans Series in het seizoen 2015-2016.

Tom Blomqvist, de zoon van de Zweedse rallylegende Stig Blomqvist maar geboren en getogen in Engeland, reed als fabrieksrijder van BMW in de DTM, Blancpain, WEC en IMSA en won in 2018 de 24 uur van Spa. In 2021 combineert hij zijn zitje bij JOTA met een volledig seizoen in de Formule E bij NIO333.

"We zijn heel tevreden dat we de programma's van Stoffel, Sean en Tom kunnen bevestigen voor 2021 en kijken ernaar uit om mee te doen voor overwinningen en de LMP2-titel", klinkt het bij JOTA mede-eigenaar David Clark. "De kwaliteit van dit trio zet onze ambities bij JOTA alleen maar kracht bij. De prestaties van Stoffel hebben geen introductie meer nodig, het wordt fantastisch om dit jaar met hem te werken. Sean draait al lang mee op het hoogste niveau en Tom is duidelijk ook een winnaar die excelleert in de cockpit en daarnaast."