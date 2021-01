Van der Zande keert terug in WEC, gaat opnieuw naar Le Mans

Het hoofdprogramma van Van der Zande ligt al jarenlang in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap. Voor het seizoen 2021 heeft hij een mooie deal getekend bij het iconische Ganassi Racing, waar hij een team vormt met voormalig Formule 1-coureur Kevin Magnussen. Toch zal de 34-jarige coureur ook in het WEC en de 24 uur van Le Mans te bewonderen zijn. Voor het vierde opeenvolgende jaar neemt hij deel aan de prestigieuze klassieker op het Circuit de la Sarthe. Daarnaast rijdt hij het merendeel van het WEC-programma. Tijdens de seizoensopener in Sebring moet hij echter verstek laten gaan vanwege verplichtingen in het IMSA. Zijn plekje wordt ingenomen door topcoureur Helio Castroneves.

“Het is een privilege om dit WEC-programma aan mijn IMSA-programma met Ganassi toe te voegen”, aldus Van der Zande in gesprek met Motorsport.com Nederland. “Gezien de prototypes die er in het WEC aan zitten te komen vind ik het belangrijk om ook in deze klasse actief te blijven. Het is heel belangrijk om ook hierin ervaring te blijven opdoen. Het IMSA is echter mijn prioriteit. Ik race al jaren in Amerika en ik voel me thuis in die klasse. Het WEC is de voorbije jaren altijd een uitstapje geweest en dat zal in 2021 ook zo zijn. Inter Europol is de laatste jaren flink aan de weg aan het timmeren om vooraan mee te doen in de LMP2 dus ik ben blij met deze deal.”

Het Poolse team komt voor het eerst fulltime uit in het World Endurance Championship. De formatie rijdt met een Oreca-Gibson 07. De afgelopen twee seizoenen kwam het team met een Ligier-Gibson JSP217 uit in het ELMS en de 24 uur van Le Mans. In de Franse klassieker haalden Kuba Smiechowski, Rene Binder en Matevos Isaakyan de finish. De race verliep niet geheel vlekkeloos, wat resulteerde in de zeventiende plaats in de LMP2.