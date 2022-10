Ferrari zette speciaal testprogramma op poten voor 499P-hypercar

Ferrari trok zaterdag officieel het doek van de 499P, de hypercar waar het Italiaanse merk in 2023 mee in actie gaat komen in het FIA World Endurance Championship en de 24 uur van Le Mans. Ferrari heeft onthuld dat het in juli een speciaal testprogramma op poten heeft gezet, waarbij het twee van dit soort wagens heeft ingezet. Met de ene 499P richtte Ferrari zich op de betrouwbaarheid en met de andere lag de focus op performance. Dit in een poging de concurrentie bij te halen waar Ferrari het volgend jaar tegen moet opnemen in de Hypercar-klasse van het WEC.

Ferdinano Cannizzo, de man die de lakens uitdeelt op de desbetreffende ontwerp- en ontwikkelingsafdelingen, zegt dat chassis twee in actie kwam tijdens de tweede test van de 499P, die naar verluidt in augustus plaatsvond in Mugello. "Bij de auto die gericht was op performance gaven we niets om betrouwbaarheid", verklaarde hij. "Met de andere hebben we alle onderdelen getest om te begrijpen wat de belangrijkste problemen zijn die we moeten oplossen. Dit was de enige manier om de weinige tijd die we hebben goed te benutten."

Ferrari's teststrategie staat in contrast met die van Peugeot en Porsche, waar het volgend jaar mee te maken krijgt, evenals met Toyota, Cadillac en mogelijk Glickenhaus. Peugeot richtte zich op het testen met een 9X8 LMH voor en na het debuut van de auto tijdens de WEC-race in Monza afgelopen juli. Porsche daarentegen had pas zes maanden na de start van het ontwikkelingsprogramma een tweede 963 LMDh-prototype in gebruik, dat een jaar voor het geplande debuut tijdens de 24 uur van Daytona in het IMSA-kampioenschap in januari van start ging.

Duursimulatie

De Ferrari LMH reed voor het eerst op 6 juli op het testcircuit van Fiorano. Ferrari heeft nog geen volledige details bekendgemaakt over de data en locaties van het testprogramma, maar heeft wel gezegd dat het van plan is om elke twee weken op het circuit te zijn. Daarbij liet Ferrari bij de onthulling weten dat de 499P al meer dan 12.000 kilometer heeft afgelegd. De driedaagse test in Fiorano werd opgevolgd door een eerste echte test op het circuit van Barcelona, terwijl de auto's eerder deze maanden al testten in Mugello, Portimao en Monza.

Bronnen onthulden dat Ferrari niet bij elke test met twee auto's kwam opdraven, maar soms maar met één wagen in actie kwam. Cannizzo stak niet onder stoelen of banken dat de 499P tijdens het testen problemen ondervond. "Bij de shakedown waren we verrast omdat we twee of drie dagen zonder problemen reden", vervolgt hij. "Daarna doken betrouwbaarheidsproblemen op. Dat was goed, want die wil je liever zo snel mogelijk in kaart brengen. We konden daar snel op reageren." Cannizzo verklaarde dat er snel een duursimulatie met de 499P komt, maar legde geen tijdschema vast voor wat waarschijnlijk een test van 36 uur wordt. "We zitten nu op meer dan 12.000 kilometer, binnenkort gaan we simuleren. We werken hard om te begrijpen wat de zwakke punten zijn." De chef bevestigt dat het chassis dat in zijn 2023-kleuren werd gepresenteerd één van de twee ontwikkelingsauto's was die de hele zomer heeft gereden.