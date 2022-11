Aan het einde van 2020 maakte Audi bekend terug te willen keren in het FIA World Endurance Championship en de 24 uur van Le Mans. Het merk met de vier ringen koos voor het ontwikkelen van een LMDh-bolide. Dit in samenwerking met zustermerk Porsche. Beide merken binnen het Volkswagenconcern zouden een Multimatic LMP2-chassis als basis gebruiken, en dezelfde verbrandingsmotor ontwikkelen. Alleen het bodywork en andere details zouden de partijen zelf maken.

Er waren dus concrete plannen. Nico Müller en René Rast waren de coureurs die vanaf het begin bij het project betrokken zouden zijn, en WRT zou het fabrieksteam gaan runnen. Dat laatste was nog niet bevestigd, maar het leek een zekere zaak. Toen Audi zich echter met de Formule 1 ging bemoeien, werd het project gepauzeerd. Na een aantal maanden radiostilte bevestigde Audi haar entree in de F1 en stopte het LMDh-project definitief. Daarmee kwam er dus geen opvolger van de Audi R18 en verdween de kans om het totaal aantal Le Mans-zeges van dertien (!) stuks uit te breiden.

Müller onthulde aan Motorsport.com dat de wagen al zeer ver was in de ontwikkeling. “Uiteindelijk was de auto klaar om te beginnen. We hebben veel gewerkt in de simulator. Alles was klaar om te beginnen met testen op de baan. De auto is samen met Porsche ontwikkeld, het is geen geheim dat ze hetzelfde platform van Multimatic deelden. Had ik er graag in willen rijden? Het was bijna zover, de beslissing [om het project te stoppen] kwam een paar weken te vroeg.”

Net zo ver als Porsche

Chris Reinke is de chef van het klantenprogramma van Audi. In het verleden was hij het hoofd van het LMP1-programma van het merk uit Ingolstadt. Volgens Reinke waren Porsche en Audi aan het begin van dit jaar even ver met de ontwikkeling van de auto’s. “We werkten natuurlijk samen met Porsche in het ontwikkelen van de auto. Als je ziet waar Porsche toen stond, kun je ook raden wat de status van onze auto was”, vertelde Reinke aan Motorsport.com. Porsche kwam begin dit jaar voor het eerst in actie met de 963. “Intern besloot Audi zich te focussen op de Formule 1 en iedereen die een emotionele band had met de LMDh, of erop gefocust was, werd die mogelijkheid ontnomen.”

De gevolgen werden meteen duidelijk voor Audi. Het team van WRT, dat al jaren samenwerkte met Audi in allerlei kampioenschappen, stapte over naar BMW. Daar gaat het vanaf 2024 het LMDh-project runnen. Waarschijnlijk samen met René Rast, want ook hij is naar het Beierse merk overgestapt. Nico Müller is nu in dienst bij Peugeot, waar hij met de bekende Hypercar zonder achtervleugel gaat racen in het WEC en op Le Mans.