Stilte voor de storm: Hypercar-klasse gaat enorme groei tegemoet

Sinds vorig jaar rijden er Hypercars in het FIA World Endurance Championship, in plaats van de LMP1-bolides. Komend weekend staan er in Bahrein vijf wagens aan de start in de topklasse. Volgend jaar wordt de klasse enorm uitgebreid. Er komen veel nieuwe deelnemers, en er komt een tweede categorie bij. Daarnaast gaan de Hypercars ook rijden in het Amerikaanse IMSA WeatherTech Sportscar Championship. Voordat we kijken naar wie er allemaal mee gaan doen, gaan we eerst nog een keer door de terminologie heen.

LMH VS LMDh

Dit is meteen het lastigste punt. Er zijn vanaf volgend jaar twee typen Hypercars. Als eerste is er de LMH (Le Mans Hypercar). Deze wagens zijn de opvolgers van de LMP1. Merken bouwen een prototype vanaf het begin op, en krijgen de keuze om er wel of geen hybride-motor in te leggen. Makers van dit type auto’s hebben veel vrijheid. Daarnaast is er de LMDh (Le Mans Daytona h, waar de h nou echt voor staat is nooit officieel duidelijk geworden). Dit is de opvolger van de Amerikaanse DPi-klasse. Merken krijgen een standaard LMP2-chassis en een standaard hybridecomponent, en bouwen puur de eigen motor en eigen bodywork. Minder vrijheid dus, maar de wagens zien er nog steeds totaal anders uit en klinken ook verschillend.

Tekst gaat verder onder de foto

#93 Peugeot Totalenergies 9X8 van Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne. Foto: Morgese / Gandolfi

Hypercar VS GTP

Het belangrijkste om te weten is dat de LMH’s en LMDh’s in één klasse rijden. Ze worden gelijk aan elkaar gemaakt door een Balance of Performance en strijden dus tegen elkaar. De endurancewereld zou de endurancewereld niet zijn als elk kampioenschap een eigen naam moet hebben voor de klasse. In het WEC noemen ze het de Hypercar-klasse, bij de IMSA heet het de GTP. Nogmaals, in zowel de Hypercar-klasse als de GTP, mogen dus zowel LMH’s als LMDh’s rijden.

Deelnemers

Volgend jaar zien we zes merken in het WEC, waarvan vier LMH-fabrikanten en twee merken met een LMDh. In de IMSA zien we alleen vier merken met een LMDh. Het jaar erop komen er nog een hoop fabrikanten bij.

Fabrikant Type WEC (Hypercar-klasse) IMSA (GTP-klasse) Toyota LMH Ja Nee Glickenhaus LMH (non-hybrid) Onbevestigd, maar wel waarschijnlijk Onbevestigd Peugeot LMH Ja Nee Ferrari LMH Ja Nee Porsche LMDh Ja Ja Cadillac LMDh Ja Ja Acura LMDh Ja Ja BMW LMDh Ja (2024) Ja ByKolles / Vanwall LMH (non-hybrid) Onbevestigd Nee Lamborghini LMDh Ja (2024) Ja (2024) Alpine LMDh Ja (2024) Nee

WEC 2023 teams

De afgelopen twee jaar reden Toyota en Glickenhaus al mee in het WEC. Deze merken zullen er in principe volgend jaar ook gewoon bij zijn. Even leek het erop alsof Toyota een gloednieuwe auto zou bouwen voor 2023, maar deze week bleek dat ze het bij upgrades houden. Glickenhaus heeft nog geen deelname bevestigd, maar lijkt een zekerheidje. Peugeot, dat afgelopen juli debuteerde met de bijzondere 9X8, is er ook weer bij. De wagen heeft geen achtervleugel en ziet er zeer futuristisch uit. Ook komt er komend seizoen nog een LMH-team bij. Ferrari gaat voor het eerst sinds vijftig jaar weer deelnemen in de topklasse van het enduraceracen als fabrieksteam. De 499P werd enkele weken geleden gepresenteerd en is nu al een favoriet bij de fans.

Ook zijn er volgend jaar twee merken met LMDh-materieel. Porsche en Penske Motorsport hebben de krachten gebundeld en zijn van de partij. Ook rijdt het team van Jota met een klanten-Porsche. Chip Ganassi Racing brengt daarnaast nog een Cadillac mee, en het is niet uitgesloten dat er bij Le Mans en enkele andere races meer Cadillacs rondrijden. Naar verwachting gaan we volgend jaar minimaal elf Hypercars zien in het WEC, maar dat kunnen er nog meer worden.

Tekst gaat verder onder de foto

Ferrari 499P. Foto: Ferrari

Onzekerheden

Twee teams zijn nog onzeker voor volgend jaar. Als eerste is er Isotta Fraschini, een oud merk uit de jaren veertig van de vorige eeuw dat opnieuw is opgericht. De Italianen zijn hard bezig met het bouwen van een LMH, al is het nog onzeker of ze het gaan halen. Ook ByKolles doet er alles aan om er weer bij te zijn. Het traditionele team wilde dit jaar al debuteren met hun LMH, maar dat ging niet door. Het lijkt erop alsof het komt doordat ze in een juridische strijd verwikkeld zijn. ByKolles wil de naamrechten van het oude Vanwell gebruiken, maar dat krijgen zo vooralsnog niet voor elkaar. Zonder die rechten wordt het lastig om te debuteren.

IMSA 2023 teams

Vier merken zien we volgend jaar in het IMSA-kampioenschap, waar de topklasse dus GTP wordt genoemd. Alle vier de fabrikanten komen met een LMDh. Porsche en Penske runnen ook hier twee auto’s, en JDC-Miller is het Amerikaanse klantenteam. Cadillac verdeelt zijn taken over Action Express Racing en Chip Ganassi Racing. Bij Ganassi rijdt onder meer Renger van der Zande.

Verder zien we BMW, dat met de prachtige M Hybrid V8 op de proppen komt. Ook Acura, de Amerikaanse sporttak van Honda, is present. Net als Cadillac verdeelt Acura de wagens over twee teams. Wayne Taylor Racing en Meyer Shank Racing zijn de gelukkigen. Het lijkt erop alsof we komend seizoen negen GTP’s gaan zien.

Tekst gaat verder onder de foto

BMW M Hybrid V8. Foto: BMW

En verder?

In 2024 komen er nog twee merken bij. Alpine bouwt een gloednieuwe LMDh en wil met twee wagens deel gaan nemen aan het WEC. Lamborghini komt er ook bij in 2024. Zij willen zowel in Amerika als Europa gaan racen. Afgelopen weekend werd bekend dat het team van Iron Lynx het merk gaat ondersteunen.

Verder weten we dat BMW vanaf 2024 ook in actie gaat komen in het WEC. De Duitsers gaan een samenwerking aan met team WRT. Alleen van Acura is het nog niet duidelijk of het ooit de stap naar het WEC gaat maken.