Ferrari onthult de Hypercar voor WEC en 24 uur van Le Mans

Na meer dan vijftig jaar keert Ferrari terug op het hoogste niveau van de langeafstandsracerij. De LMH (Le Mans Hypercar) maakt in maart voor het eerst zijn opwachting tijdens de openingsrace van het nieuwe WEC-seizoen, op Sebring.

De naam 499P past in de naamgevingstraditie die teruggaat tot de vroegste Ferrari's. 499 is de inhoud in kubieke centimeter van één cilinder van de drieliter V6-turbo-krachtbron van de auto, terwijl de 'P' staat voor prototype. De V6 van de LMH heeft dezelfde 120 graden-architectuur als de motor in de nieuwe 296 GT3, die in juli werd gelanceerd, maar betreft een geheel nieuw ontwerp. "Het is niet dezelfde motor," aldus Ferdinando Cannizzo, hoofd ontwerp en ontwikkeling bij Ferrari's Attivita Sportive GT-sportwagenraceafdeling. "Het is dezelfde architectuur als de 296, maar de structuur is totaal anders. De keuze voor de V6 was absoluut de juiste weg gezien de ontwikkeling van onze wegauto's. Maar het was geen compromis. Een V6 is klein, licht en zeer compact, dat geeft een voordeel in de verpakking, gewichtsverdeling en het zwaartepunt."

Eerbetoon

Het kleurenschema van de 499P verwijst naar de laatste prototypecampagne van Ferrari. De overwegend rode kleurstelling met gele bies doet denken aan de 312PB, de proto die tijdens het wereldkampioenschap van 1972 en 1973 werd bestuurd door Jacky Ickx, Brian Redman en Arturo Merzario. Ferrari won het WCM, de voorloper van het huidige WEC, met de drieliter Groep 6-auto in het eerste van die jaren.

Een van de twee 499P's die in 2023 onder de vlag van Ferrari AF Corse rijden, draagt het racenummer #50 om de halve eeuw te herdenken sinds het Italiaanse merk zich als fabrikant terugtrok uit de sportwagenracerij en zijn laatste poging om de 24 uur van Le Mans op zijn naam te schrijven. De andere auto draagt #51, een symbolisch nummer voor Ferrari in de GT-racerij. De vier GTE Pro-coureurstitels die Ferrari heeft opgeëist sinds de wedergeboorte van het WEC in 2012, zijn allemaal gewonnen door de #51 van het AF Corse fabrieksteam.

Antonello Coletta, baas van Ferrari Sportscar Racing, beschrijft de Ferrari 499P "als een eerbetoon aan ons verleden en een manifest voor onze toekomst". "De 499P bevestigt onze toewijding aan uithoudingsraces, die deel uitmaken van onze geschiedenis en van een traditie om dit soort wedstrijden te gebruiken om nieuwe technologieën te testen," aldus Coletta. "Als ik deze auto zie, is het duidelijk een Ferrari," voegt ontwerper Cannizzo eraan toe. Volgens hem was de dubbele achtervleugel "heel interessant voor Centro Stile [Ferrari's stylingafdeling] omdat ze een beetje konden spelen met onze ideeën."

Coureurs uit Ferrari-familie

Bij de presentatie van de 499P werden nog geen namen van coureurs genoemd voor het LMH WEC-programma. Het is de intentie om de zes WEC LMH-stoeltjes te geven aan de huidige GT-piloten. "De coureurs zullen uit de Ferrari-familie komen", merkte Coletta op. "We hebben zeer consistente coureurs in de GT-familie. Honderd procent zal de keuze uit ons huis komen." Veel fabriekscoureurs van Ferrari uit de GT-klassen waren betrokken bij de ontwikkeling van de auto: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Fuoco, Miguel Molina, Davide Rigon, Daniel Serra, Alessio Rovera en Nicklas Nielsen.

Deze piloten hebben de afgelopen maanden meer dan twaalfduizend testkilometers afgelegd met de Hypercar. De eerste oefenritten vonden in juli plaats op Ferrari's thuisbaan Fiorano. Vervolgens is de wagen op Mugello, Barcelona, Imola en Portimao geweest. Voorafgaand aan de seizoensopener zal er nog veel meer getest gaan worden, voorspelde Coletta eerder tegen Motorsport.com. "Elke tien dagen zijn we ongeveer op de baan en dat blijven we doen zolang als we kunnen voordat we naar Sebring gaan."

Ferrari gaat in de topklasse de uitputtingsstrijd aan met vijf andere merken, waaronder Toyota en Peugeot. Het doel: het winnen van de wereldtitel en een zege in de befaamde 24 uur van Le Mans. In de Hypercar-klasse van het WEC komen twee type bolides uit. De LMH's, zoals de 499P van Ferrari, zijn volledig ontwikkeld door een merk. De LMDh's [Le Mans Daytona hybrides] zijn in de basis LMP2-chassis' die grote upgrades hebben ondergaan.

WEC-kalender 2023

Datum Evenement 11-12 maart Proloog 17 maart 1000 mijl van Sebring 16 april 6 uur van Portimao 29 april 6 uur van Spa-Francorchamps 10-11 juni 24 uur van Le Mans 9 juli 6 uur van Monza 10 september 6 uur van Fuji 4 november 8 uur van Bahrein